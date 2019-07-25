Новую школу в Академическом районе Екатеринбурга на 600 мест построят до 2021 года

ТАСС, 25 июля. В самом молодом районе Екатеринбурга – Академическом – началась подготовка к строительству нового корпуса школы №181 на 600 мест. Как сообщает ресурс akademekb.ru, в конце июня застройщик оградил площадку под строительство в квартале улиц Краснолесья, Чкалова и бульвара Академика Семихатова металлическим забором, демонтировал стационарные конструкции, вырубил крупные деревья и кустарники, разместил тяжелую технику, которая роет котлован.

"Новый корпус школы №181 построит компания "СТРОЙТЭК" за 590 млн 855 тыс. рублей. В здании расположится начальная школа для учеников 1-4 классов. Корпус рассчитан на 24 класса по 25 человек", - сообщает ресурс.

Проект предусматривает реконструкцию существующего спортивного ядра — замену покрытия беговой дорожки на новое, современное, из резиновой крошки. Также на территории школы оборудуют площадки для баскетбола, футбола, тенниса, а также площадку для общеразвивающих упражнений и две - для воркаута. Площадка перед новым зданием площадью 515 кв. м сможет разместить одновременно более 1700 учащихся.

"Официальный срок окончания строительства — до 30 июня 2021 года. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поручил комитету по строительству, чтобы новый корпус был построен к декабрю 2020 года", - сообщает портал.

Новое учебное заведение появится в рамках муниципальной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Екатеринбурга на 2016–2025 годы".

О районе

Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года. Здесь будет проживать более 320 тыс. жителей.

"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество 2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

Застройщик района "Академический" – АО "РСГ "Академическое", проектная декларация на сайте.