Фонд "Вольное Дело" проведет Иркутский международный книжный фестиваль

Иркутск, 25 июля. Фонд поддержки социальных инноваций "Вольное Дело" объявляет о проведении Иркутского международного книжного фестиваля. ИМКФ состоится с 30 августа по 1 сентября, его гостями станут российские и зарубежные писатели, критики и издатели. Тема фестиваля — "Контуры нового мира".

Фестиваль пройдет в Иркутске на площади перед стадионом "Труд" (ул. Ленина, 48). В нем примут участие писатели, ученые, просветители, философы, культурологи из России, Норвегии, Великобритании, Армении и Белоруссии. На площадке фестиваля будут работать 60 ярмарочных шатров, в которых свои книги представят более 100 российских и зарубежных издательств. Здесь же расположатся три лектория, где пройдут встречи с писателями, издателями, литературными критиками, лекции, мастер-классы и дискуссии.

Главная тема фестиваля — "Контуры нового мира". Современная литература формирует основы, свойства и правила культуры следующих десятилетий. Сформулировать их — задача Иркутского книжного фестиваля. Посетителям ИМКФ предложат составить свою собственную лекционную программу из трех направлений — "Человек", "Общество", "Планета". Сориентироваться в мероприятиях фестиваля гостям поможет специальная навигационная схема, представляющая собой своеобразный путеводитель по культуре будущего.

Частью программы фестиваля станет профессиональный семинар для социологов, журналистов, медиа-теоретиков, ученых, литераторов. Его участники обсудят контуры культуры будущего, проанализируют и обобщат итоги дискуссии и попытаются определить основные тенденции развития культуры и образования на ближайшие десятилетия. Итоги обсуждения будут опубликованы на сайте фестиваля.

Вход на все мероприятия ИМКФ — бесплатный.

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Об Иркутском международном книжном фестивале

ИМКФ проводится фондом поддержки социальных инноваций "Вольное Дело" и ассоциацией "Межрегиональная федерация чтения". Первый фестиваль состоялся в мае 2017 года. В нем приняли участие 50 писателей, поэтов, критиков, 90 издательств. На книжной ярмарке было продано 8 т книг. Мероприятия и площадки ИМКФ посетили 15 тыс. человек. На семи площадках фестиваля за три дня состоялось 100 мероприятий, включая встречи с известными писателями, автограф-сессии, мастер-классы, лекции, круглые столы и спектакли. В дни проведения ИМКФ на сцене Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова состоялись показы спектаклей выпускников Школы-студии МХАТ, которые посмотрело 1,5 тыс. зрителей. Фестиваль был признан одним из главных культурных событий Иркутска в 2017 году.

О фонде "Вольное Дело"

Фонд поддержки социальных инноваций "Вольное Дело" основан в 2008 году промышленником Олегом Дерипаской. Сегодня это одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности, меценатства и волонтерства. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда реализовано 500 проектов в 50 российских регионах, его благополучателями стали 90 тыс. учеников, 4 тыс. учителей, 8 тыс. студентов вузов и техникумов, 4 тыс. ученых, 1,2 тыс. учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта и других организаций.

Об Ассоциации "Межрегиональная федерация чтения"

Ассоциация "Межрегиональная федерация чтения" основана в 2014 году и занимается российскими и международными проектами в сфере книжной культуры. С 2011 года проходит организуемый Ассоциацией "МФЧ" чемпионат России по чтению вслух "Открой рот", в котором принимают участие более 200 городов России. Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников "Страница", проходящий в 51 регионе России, стал победителем конкурса грантов президента Российской Федерации.