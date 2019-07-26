Дмитрий Артюхов встретился в "Артеке" с ямальскими детьми

ТАСС, 26 июля. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа в ходе рабочей поездки по Крыму посетил один из крупнейших в мире комплексов для детского отдыха и образования "Артек" и встретился там с ямальскими детьми, сообщают в пресс-службе главы ЯНАО.

Главе региона показали исторические места Артека, жилые корпуса для детей и корпус для вожатых, одну из столовых, концертную арену на 5 тыс. зрителей. В студии "Керамика севера" губернатору подарили глиняную фигурку ненца, созданную одним из артековцев - всего в центре 45 различных студий.

В этом году в "Артеке" уже 40 633 детей. Все они одаренные, победители различных конкурсов и олимпиад - только таких берут в Артек. 95% путевок выдается бесплатно, оставшиеся пять – коммерческие. При этом те и другие можно получить только, имея успехи в учебе, творчестве или спорте. Сейчас в Артеке подходит к завершению международная смена "Мы разные – мы равные". На нее приехали талантливые ребята из 79 субъектов РФ и 76 зарубежных стран.

Есть среди участников международной смены и ямальские дети – это 20 человек из Лабытнанги. Еще 30 ребят из шести стран (Молдова, Австралия, Эстония, Германия, Египет и Марокко) попали в лагерь благодаря сотрудничеству автономного округа и МДЦ "Артек" по программе поддержки соотечественников за рубежом. С ними и встретился Дмитрий Артюхов в формате "Сто вопросов взрослому".

"Я впервые в Артеке и очень впечатлен. Видны масштабы, центр с глубокой историей и очень хорошим текущим развитием, да еще и в таком удивительном месте Крыма с его уникальной природой. Здорово, что такой уникальный центр есть в России и известен далеко за пределами нашей страны. Я вам даже немного завидую, потому что не был здесь в детстве. А у вас есть возможность прикоснуться и поучаствовать в этой истории", - сказал губерннатор.

Ребята задавали вопросы о детстве, дружбе, образовании, о Ямале и экологических проектах, которые реализуются в округе, о добыче полезных ископаемых и многом другом. Арина Вануйто из Лабытнанги попросила назвать топ качеств, которыми должен обладать губернатор.

"Порядочность и совесть – очень важные универсальные качества. Ежедневно нужно принимать решения, и эти внутренние ценности способствуют тому, чтобы они были верными. Следующее – это профессионализм. Работа такова, что нужно хорошо разбираться в разных вопросах. Понятно, что невозможно знать все, но должна быть ниша, в которой ты очень хорошо разбираешься. Для остальных тем есть команда, и это как раз третье. Должна быть команда профессионалов, которая всегда помогает и в которой есть доверие между собой. Следующее – надо любить ту землю, на которой живешь, свою малую родину. И пятое – уметь честно говорить о проблемах", - ответил Артюхов.

Ребят из Африки интересовало, как Ямалу удается совмещать добычу газа и нефти с охраной окружающей среды. Отвечая на этот вопрос, глава региона рассказал о высоких экологических требованиях, по которым работают нефтегазовые компании на территории округа.

"Мы хотим поблагодарить вас за культурные связи. В прошлом году наши ребята участвовали в конкурсе "Дорогой поколений", в настоящее время – в экологической акции в Арктике. Расскажите про мероприятия вашего региона, в которых еще могут принимать участие молдавская молодежь", - спросила Лиза Вышибай из Молдавии.

"У нас два больших проекта экологических, один мы уже закончили на острове Белом. Там оставалось большое "наследие" прошлых лет, мы его вычистили полностью. Очень много желающих поучаствовать вызвал этот проект, несмотря на то, что работа на острове была действительно сложная. Мы начинали своими силами, а с каждым годом круг расширялся, и проект стал международным. В один год к нам приезжали волонтеры сразу из 12 стран. На острове Белом мы "обкатали" подход, как привлекать ребят для экологической уборки. Сегодня мы реализуем проект на острове Вилькицкого, туда тоже огромный конкурс на участие. И такие проекты, их количество мы будем увеличивать. Из Молдавии у нас были уже волонтеры, ждем всех еще", - рассказал глава региона.

"В Артек ежегодно приезжают наши дети. Хотелось посмотреть, где они находятся. Убедился, что условия очень хорошие. Надеемся, что наше сотрудничество будет развиваться, и все больше ямальцев будут иметь возможность приезжать сюда в любое время, не только летом. Дети, которые сюда приезжают, уже прошли серьезный отбор, имеют в своем возрасте очень хорошие достижения. Уверен, дальше их ждет успех. Пребывание в центре этому точно способствует", - резюмировал Артюхов.

Об "Артеке"

"Артек" — международный детский центр на южном берегу Крыма в поселке Гурзуф. В советское время — самый знаменитый пионерский лагерь СССР и визитная карточка пионерской организации страны. Первая смена "Артека" открылась 16 июня 1925 года.

На сегодняшний день "Артек" представляет собой 10 детских лагерей. Девять из них были полностью отремонтированы или отреставрированы с осени 2014 года. Со смотровой площадки открылся вид на действующую стройку нового лагеря "Солнечный" на 1 000 детей. К 2021 году на этом месте будет создана инфраструктура для применения новых образовательных технологий и прототип новой школы.

Сотрудничество ЯНАО с МДЦ "Артек" начиналось в 1996 году. В течение пяти лет округ ежегодно приобретал 1000 путевок для ямальских детей. В 2016 году "Зеленая Арктика" стала соорганизатором экологической смены в лагере "Планета океан – чистая Арктика", где презентовала свои экологические проекты. В 2017 году между округом и "Артеком" было подписано соглашение о развитии международного и межрегионального сотрудничества. За это время Ямал получил больше тысячи бесплатных путевок в "Артек". Большинство из них получают одаренные дети округа, а часть распределяется на детей наших соотечественников, которые проживают в странах ближнего и дальнего зарубежья.