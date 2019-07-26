Губернатор Александр Моор поручил усилить контроль за безопасностью детей в летних лагерях

ТАСС, 26 июля. Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил усилить контроль и при необходимости провести встречи с сотрудниками загородных детских оздоровительных лагерей по обеспечению пожарной безопасности. Как сообщают в пресс-службе главы региона, работа проводится для предупреждения в регионе событий, произошедших в Хабаровском крае.

Работу детских загородных лагерей, в том числе палаточных, глава региона обсудил с замгубернатора, директором областного департамента социального развития Ольгой Кузнечевских и президентом Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» Ларисой Шиловой.

Шилова отметила, что по инициативе ассоциации с 25 июля, с участием специалистов Главного управления МЧС России по Тюменской области начались первые дополнительные профилактические выезды в детские лагеря.

В этом летнем сезоне в Тюменской области работают 649 детских оздоровительных организаций, в том числе 14 лагерей палаточного типа, 10 из которых уже завершили свою работу. Все палатки в лагерях обработаны специальным противопожарным средством, они утепленные. Кроме того, в обязательном порядке в палатках всегда организовано ночное дежурство взрослых, а сами палаточные лагеря оборудованы стационарной столовой и благоустроенными, с горячим водоснабжением, санузлами.

Ольга Кузнечевских сообщила, что по итогам двух смен в организациях отдыха и оздоровления отдохнули почти 103 тыс. детей, в том числе в палаточных лагерях - 3,8 тыс. детей.

"В Тюменской области применяется собственный, разработанный в соответствии с действующим законодательством, Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей. Он включает соблюдение требований общей, санитарно-эпидемиологической, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, безопасности пребывания в местах отдыха детей и на водных объектах, при перевозках организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта", - сказано в сообщении.

Требования стандарта обязательны к исполнению всеми оздоровительными организациями (загородные лагеря и центры, лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря). Кроме того, они предусматривают ежегодные профилактические осмотры, обработку мест отдыха детей от клещей и комаров, проверку игрового оборудования и инвентаря и другое.

"Принципиально важно, чтобы загородные центры находились в надлежащем состоянии, работали по единой педагогической программе и по единым стандартам безопасности. Дети должны быть под круглосуточным наблюдением, где бы они ни находились – на улице или в помещении, чтобы в случае опасности персонал мог оперативно сработать. Необходимо усилить личный контроль каждого работника. Самое главное для нас - безопасность детей", - подчеркнул губернатор.

В пресс-службе напомнили, что в летнюю оздоровительную кампанию 2018 года в Тюменской области не было чрезвычайных ситуаций, а также дорожно-транспортных происшествий при организованных перевозках групп детей. Криминальных проявлений и правонарушений, в том числе террористического характера, как и в предыдущие годы, не допущено.