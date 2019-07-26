МТС запускает в российских регионах проект по "умному" управлению мусором

Москва, 26 июля. МТС запускает в регионах проект по "умному" управлению мусором. Оператор сообщает о старте первого в России комплексного проекта по цифровизации управления вывозом бытовых отходов. Пилотным регионом для его реализации стала Самарская область.

Предлагаемое МТС решение включает мониторинг контейнеров коммунальных бытовых отходов, мониторинг состояния транспорта и контроль за перемещением мусоровозов. Комплексная разработка оператора позволяет оснастить мусорные контейнеры специальными датчиками, контролирующими уровень наполнения емкости, установить в мусоровозы навигационное оборудование и специальные автомобильные видеорегистраторы с подключением четырех видеокамер для создания кругового обзора и фиксации нарушений, происходящих на маршруте сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).

Внедрение цифрового решения по "умному" сбору мусора, по словам МТС, минимум на 10% сокращает расходы регионального оператора, помогает отследить путь мусора до отведенного для него полигона и таким образом контролировать экологическую ситуацию в регионе, а также делает политику тарифообразования более прозрачной для жителей. В рамках пилотного этапа проекта системой мониторинга и управления будет оснащен городской маршрут вывоза мусора в одном из городских районов Самары. После завершения пилотного этапа и масштабного внедрения системы "умного мусора" в регионе планируется организовать "Единый диспетчерский центр контроля движения мусоровозов по Самарской области" и интегрировать цифровое решение по управлению ТКО, разработанное МТС, с системами весового контроля на полигонах ТКО Самарской области с последующей их модернизацией до автоматизированной системы взвешивания ТКО.

Представленная МТС разработка стала первым комплексным проектом по цифровому управлению ТКО в России. Существовавшие до настоящего времени "умные" решения для управления ТКО были ограничены либо мониторингом спецтранспорта, либо установкой на контейнерах ТКО RFID-меток, используемых для номенклатурного учета. Как сообщает оператор, в ближайшее время аналогичные проекты будут запущены еще минимум в нескольких регионах страны.