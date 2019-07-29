Сборная Чечни "Ахмат" стала победителем Кубка Кезеной-Ам 2019

Грозный, 29 июля. В Чеченской Республике на высокогорном озере Кезеной-Ам наградили победителей международной парусной регаты Кубок Кезеной-Ам 2019. Соревнования прошли на высоте 1870 м над уровнем моря.

В регате приняли участие спортсмены из Германии, Италии, Финляндии, Чехии, Эстонии, Украины и России. Среди участников - чемпионы России, Европы, мира и Олимпийских игр.

На торжественном награждении присутствовал глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Вручая переходящий Кубок Кезеной-Ам, глава республики отметил: "Данная регата уникальна для всей России. Она проводится на высоте почти 2 тыс. м над уровнем моря. Это рекорд для Европы и Азии. Впервые она состоялась два года назад, и за это время парусный спорт в республике сделал очень большое развитие".

Сюрпризом для всех участников и гостей регаты стало выступление главного редактора Книги Рекордов России Станислава Коненко: "На основании спутниковых данных наши специалисты зафиксировали высоту над уровнем моря, и сегодня мы официально подтвердили статус самой высокогорной регаты в Евразии".

Уровень организации регаты отметил и первый вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта России Игорь Ченцов: "Мне доводилось бывать на регатах разного уровня, в разных точках мира, я должен сказать, что здесь очень высокий уровень организации регаты, один из лучших в нашей стране. Важно, что Федерация парусного спорта Чеченской республики создана с нуля, с чистого листа за два года прошла такой гигантский путь, который ни одна федерация нашей страны не проходила. Созданная команда "Ахмат" без своей материальной части сегодня является лидером Высшего дивизиона Национальной Парусной Лиги – это фантастический результат".

Соревнования на Кубок Кезеной-Ам проходили три дня. Специально для этого в горы были доставлены яхты класса SB20.

Победителями регаты стали:

Первое место – сборная Федерации парусного спорта Чеченской Республики "Ахмат" (Россия, Чеченская Республика);

Второе место – команда ArtTube (Россия, Таганрог);

Третье место – команда Italy sails (Италия).

В субботу, в заключительный день соревнований, состоялся суперфинал регаты и был разыгран Суперкубок "Ахмат". В финальный день на воду вышли восемь лучших команд по итогам Кубка Кезеной-Ам.

Организаторами соревнований выступили Министерство Чеченской Республики по туризму и Федерация парусного спорта Чеченской Республики.

Официальные партнеры Кубка Кезеной-Ам: компания "Курорты Северного Кавказа", Фонд "Посети Кавказ", ПАО Сбербанк, часовой бренд Hamilton, компания Alina & K, Assol.cloud, mail.ru, Fujitsu, SeaGala, "ВнешТрейдСервис ЛТД", "Шатойская швейная фабрика".

Генеральные информационные партнеры: ТАСС, "Российская газета", МАТЧ ТВ.

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