В МИД России состоялся брифинг по Саммиту "Россия – Африка"

Москва, 29 июля. В Москве состоялся брифинг для представителей африканского дипкорпуса, аккредитованного в Москве, по тематике подготовки и проведения Саммита "Россия – Африка". В мероприятии приняли участие послы африканских государств, представители руководства МИД России и Фонда Росконгресс. С приветственным словом выступил специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. В своем выступлении он подчеркнул, что 2019 год станет знаковым в истории российско-африканских отношений, так как впервые пройдут полноформатная встреча на высшем уровне и экономический форум, "на полях" которого ожидается подписание ряда двусторонних и многосторонних документов.

"Для дальнейшего качественного продвижения российско-африканского взаимодействия необходим мощный импульс, поэтому важность и своевременность проведения саммита очевидна. Это знаковое событие, которое призвано стать новой платформой для развития всего комплекса российско-африканских связей и внести весомый вклад в формирование будущей архитектуры отношений с государствами Африки и ведущими региональными организациями", – отметил Михаил Богданов.

В ходе встречи была представлена программа предстоящих мероприятий в Сочи, а также состоялось обсуждение ряда организационных вопросов.

"Саммит Россия – Африка является значимым событием, которое венчает череду мероприятий, посвященных развитию наших отношений. В июне этого года мы имели честь принимать у себя выездное заседание акционеров Афрэксимбанка, в рамках которого состоялась экономическая конференция с насыщенной деловой программой. В октябре в Сочи в рамках саммита состоится экономический форум Россия – Африка. Проведение форума станет важным и востребованным шагом на пути к созданию наиболее благоприятных условий для продвижения торгово-экономических отношений со странами Африки, а также позволит диверсифицировать формы и направления российско-африканского сотрудничества", – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Антон Кобяков.

Саммит "Россия – Африка" состоится 24 октября в Сочи под сопредседательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси, председателя Африканского союза. Это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций.

Экономический форум "Россия – Африка" пройдет с 23 по 24 октября 2019 года на полях Саммита "Россия – Африка". В рамках форума будет организована выставка партнеров и экспонентов. Выставка Экономического форума "Россия – Африка" планируется как ключевая площадка для демонстрации достижений и потенциальных возможностей в области экономики, науки, экологии и культуры. Участники экспозиции представят знаковые проекты и передовые технологии в добывающей и химической промышленности, машиностроении и энергетике, сельском хозяйстве и транспорте, здравоохранении и военно-промышленном комплексе, а также в других перспективных сферах с точки зрения развития инвестиционного и экспортного потенциала между Россией и странами Африканского континента.

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