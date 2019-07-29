Новосибирский электровозоремонтный завод вдвое увеличит скорость выполнения заказов

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Новосибирский электровозоремонтный завод (НЭРЗ, входит в холдинг "Синара-Транспортные машины") до конца 2019 года вдвое увеличит скорость выполнения заказов по ремонту локомотивов благодаря проекту по эффективному выстраиванию операций. Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-служба Группы Синара.

"На заводе реализуется проект по эффективному построению потока ремонтов "НЭРЗ-30", который уже в текущем году позволит существенно сократить время ремонтов электровозов и повысить пропускную способность производства с 14 до 30 секций в месяц", - цитирует пресс-служба генерального директора НЭРЗ Максима Цыганца. Секция - часть локомотива, чаще всего он состоит из двух секций.

В 2019 году предприятие планирует отремонтировать 250 секций подвижного состава нового поколения. Отмечается, что предприятие загружено заказами до 2025 года. Проект позволит выполнять производственные программы в сроки и повысить качество сервисного обслуживания.

Новосибирский электровозоремонтный завод (НЭРЗ) - совместное предприятие "Локотех" и "СТМ-Сервис", который входит в холдинг СТМ. Занимается выполнением ремонтов грузовых электровозов и пассажирских локомотивов, а также будет проводить ремонт тяговых электродвигателей и линейного оборудования для компании "СТМ-Сервис".

"Синара-Транспортные машины" (СТМ) - дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, который занимается инжинирингом, производством, сервисным обслуживанием железнодорожной техники и дизельных промышленных установок.