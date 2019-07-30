В Тюменской области обновят автопарк скорой помощи

ТАСС, 30 июля. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении более 70 млн рублей на приобретение 17 машин скорой помощи и 15 мобильных тележек-каталок. Ранее уже закуплены 18 транспортных средств на базе автомобиля "Газель", оснащенных необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи для Тюменской области.

Автомобили скорой помощи закуплены по поручению губернатора, которое он дал по итогам посещения станции скорой медицинской помощи в июне текущего года. Александр Моор тогда распорядился провести реновацию автопарка учреждения и заменить морально устаревший медицинский инвентарь.

В пресс-службе главы региона отметили, что новые устройства с телескопическим управлением многофункциональны и позволяют каталке придать нужное положение в зависимости от состояния пациента. Кроме того, они облегчают транспортировку и эвакуацию больных, особенно в тяжелом состоянии.

"По качеству специализированного медицинского транспорта Тюменская область занимает ведущие позиции, автопарк обновляется в плановом режиме. Определенная специфика работы службы такова, что машины используются очень интенсивно и в течение пяти лет вырабатывают свой ресурс. В среднем бригады тюменской скорой помощи выезжают на вызов по 750 раз в сутки. Потому вновь прибывший транспорт будет востребован и придет на замену устаревшему, что повысит надежность автопарка", - сказано в сообщении пресс-службы.

Мероприятия по достижению целевых показателей доступности и качества медицинской помощи в Тюменской области реализуются в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". По мнению главы региона, в современном здравоохранении все должно быть удобно, современно и технологично. "Все преобразования в медицине должны преследовать одну цель – сделать лучше для людей. Иначе они не имеют смысла", – убежден Александр Моор.