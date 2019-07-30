Андрей Аршавин провел тренировку для победителей "Большого фестиваля футбола"

Санкт-Петербург, 30 июля. Сегодня, 30 июля, российский футболист Андрей Аршавин провел мастер-класс для 45 юных футболистов, которые получили возможность приехать на двухнедельные сборы в Академию "Зенита" по итогам отбора в рамках "Большого фестиваля футбола".

Летом 2019 года "Большой фестиваль футбола", организованный "Зенитом" и Газпромбанком, побывал в семи городах России — Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде. В каждом городе были отобраны шесть молодых футболистов, каждый из них отправился на тренировочные сборы в "Газпром"-Академию.

Помимо отборов, в ходе самого фестиваля "Зенит" и Газпромбанк предоставили шанс попасть в одну из лучших футбольных школ страны жителям других городов. Для этого достаточно было выполнить задания тренера Академии и опубликовать видеоролик с упражнениями в одной из социальных сетей. Тренеры внимательно изучили все заявки и выбрали тройку лучших футболистов из Перми, Великого Новгорода и Нижнекамска.

Все 45 победителей сегодня побывали на первой тренировке в рамках двухнедельных сборов. Упражнения для них показывал бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин, который также устроил автограф-сессию и сфотографировался с каждым ребенком. Первого августа участников лагеря ждет еще один сюрприз – к ним приедут игроки основного состава "Зенита".