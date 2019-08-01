В Ишиме появится новый цех кондитерской фабрики

ТАСС, 1 августа. Правительство Тюменской области поддержало инвестиционный проект компании "Слада" по строительству нового цеха кондитерской фабрики на территории Ишимского машиностроительного завода, возместив более 28% стоимости приобретенного в лизинг оборудования. Кроме того, инвестор получил муниципальные льготы по аренде земельного участка, сообщают в пресс-службе губернатора региона.

На строительной площадке побывал глава Тюменской области Александр Моор. "На первом этапе реализации инвестпроекта в 2017 и 2018 годах были отремонтированы помещения общей площадью 10 тыс. кв. м. Кроме того, мы приобрели холодильное и складское оборудование, а также производственную линию", – доложил ему представитель инвестора – директор по развитию торгово-финансовой компании "Глобо" Владимир Идолов.

По словам представителя компании, там начали набор и обучение персонала для производственной линии по выпуску кондитерских изделий. "Работу уже получили 20 человек. В перспективе планируем создать около 200 новых рабочих мест", – рассказал он.

Общий объем инвестиций в создание фабрики составит более 1 млрд рублей. Запуск первой производственной линии на новой площадке запланирован на сентябрь 2019 года. К концу 2022 года инвестор намерен приобрести и ввести в строй еще две производственные линии.

Производство кондитерских изделий активно развивается в регионе, отметил Александр Моор. Эта отрасль пищевой промышленности обладает высоким экспортным потенциалом. В частности, продукция Ишимской кондитерской фабрики компании "Слада" поставляется в страны Евросоюза и СНГ, а также в Китай и Монголию.

"Тюменские кондитеры вносят весомый вклад в реализацию региональной составляющей национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - подчеркнул губернатор.