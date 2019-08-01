Дмитрий Артюхов обсудил перспективы освоения ачимовских отложений

ТАСС, 1 августа. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил перспективы разработки запасов ачимовской толщи в ходе рабочей встречи с гендиректором АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Александром Шушаковым. В пресс-службе главы региона уточнили, что освоение ее ресурсного потенциала имеет ключевое значение для развития добычи в южных районах округа.

Шушаков рассказал, что в июне компания приступила к разработке ачимовских отложений на одном из старейших месторождений юга Ямала – Карамовском. Для уточнения геологического строения на одной из скважин пробурен боковой ствол с проведением гидроразрыва пласта. По результатам испытаний будет принята программа работы с 50 законсервированными и низкодебитными скважинами, на которых выполнят аналогичные операции.

Согласно цифровой геологической модели, созданной специалистами компании, потенциал начальных геологических запасов ачимовских отложений только по западной части Ноябрьского региона составляет около 1 млрд тонн нефти. В целом, по оценке экспертов, ресурсный потенциал ачимовской толщи Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна достигает 66 млрд тонн нефтяного эквивалента. В настоящее время на государственном балансе РФ числится 10,4 млрд тонн геологических запасов нефти ачимовской толщи, а также 4,4 млрд куб. м газа и 1,4 млрд тонн газового конденсата. Свыше половины этих запасов расположены на территории ЯНАО.

"В июне 2019 года Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам создания технологического центра по разработке ачимовских отложений. Оно направлено на вовлечение в процесс добычи трудноизвлекаемых запасов ачимовской толщи", - напомнили в пресс-службе. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме. Проект призван преодолеть ряд технологических вызовов при разработке ачимовских запасов, в случае его успешной реализации потенциальный объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней может составить до 10 трлн рублей.

О месторождении

Ачимовская толща – пласты, расположенные в нижней части меловых отложений практически непосредственно над баженовской свитой (группа горных пород в Западной Сибири, залегающих на глубинах от 2 до 4 км). Ачимовская толща распространена в центральной зоне Западно-Сибирского бассейна, наиболее мощные пласты выявлены в Надымском и Пуровском районах ЯНАО. Пласты характеризуются сложным геологическим строением, что требует при освоении этих запасов применения технологически сложных методов.