Губернатор Югры оценила ход строительства нового детского сада на 350 мест в Нягани

ТАСС, 1 августа. Губернатор Наталья Комарова совместно с представителями родительской общественности оценила ход строительства нового детского сада №10 "Дубравушка" на 350 мест в городе Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). Вместе с ними объект проинспектировали будущие сотрудники детского сада, представители подрядной организации и городского комитета образования, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Детсад сможет принимать детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Строительство ведется в рамках нацпроекта "Образование" за счет внебюджетных источников. Здание планируется ввести в эксплуатацию уже в сентябре. "Таким образом в Нягани будет исполнено поручение президента России – достичь к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей этой возрастной категории", - отмечают в департаменте.

Здание уже возведено, выполнены работы по наружному и внутреннему инженерному обеспечению, включая систему вентиляции, смонтированы системы наружного и внутреннего видеонаблюдения, выполнены отделочные работы. Сейчас осуществляются сборка мебели, монтаж технологического оборудования и обустройство территории. Общая готовность объекта составляет 95%.

"Детский сад рассчитан на 350 детей, поэтому, безусловно, здесь должны применяться современные образовательные технологии", – отметила Наталья Комарова.

Главе региона представили новейшие спортивный, хореографический, актовый залы, студию рисования, компьютерный класс, спальни и многое другое. Новый детсад первым в Нягани обзавелся уникальным интерактивным скалодромом. В учреждении оборудована сенсорная комната, где юные воспитанники смогут расслабиться и развивать мелкую моторику с применением самых современных методик.

"Детский сад полностью соответствует всем требованиям для формирования доступной среды для юных няганцев с ограниченными возможностями здоровья" – сказано в сообщении.

По словам губернатора, в планах – строительство в городе еще одного детского сада. Наталья Комарова также пригласила общественников принять участие в голосовании по выбору подарка новорожденным, которое в эти дни проходит на портале "Открытый регион – Югра". Большинство родителей на встрече заявили, что отдают предпочтение подарочному набору.