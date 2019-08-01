В Москве пройдет первый в России Международный фестиваль идей и технологий Rukami

Москва, 1 августа. В Москве 31 августа и 1 сентября пройдет первый и самый массовый в России Международный фестиваль идей и технологий Rukami. Изобретатели и технологические энтузиасты со всей России соберутся в столице, чтобы обменяться идеями и найти вдохновение для новых проектов.

Мейкеры и гости фестиваля Rukami, одного из ключевых проектов НТИ, вместе будут создавать устройства, инсталляции и перфомансы. В зоне "Человек" можно будет в режиме реального времени участвовать в лабораторной работе и выделить экстракт ДНК из окружающих предметов, собрать простейшие датчики визуализации и анализа биосигналов, создать 3D-модели биологических тканей, на время стать конструктором бионических протезов и нейроинтерфейсов. Каждый желающий сможет поиграть в нейроигры, увидеть мир глазами людей с ограниченными возможностями, освоить базовые навыки программирования в VR-среде и собрать собственный искусственный интеллект.

"Цифровизация проникает во все сферы нашей жизни. Современные технологии позволяют не только лучше понять себя, но и подсказывают, как совершенствовать свой организм и его физические параметры. Поэтому мы решили посмотреть на цифровизацию homo sapiens с трех сторон — биохакинг, киборгизация и человек в виртуальной среде — и представить, какими мы можем быть в будущем", — объясняет руководитель проекта Rukami, директор центра поддержки проектов по развитию талантов АО "РВК" Наталья Смелкова.

Трек "Человек" объединит мейкеров, изобретателей и участников кружкового движения, которые увлечены познанием и расширением интеллектуальных и физических возможностей человека. В треке представлены инновационные изобретения в области био- и нейротехнологий, бионики и современных медицинских исследований, инклюзивных технологических проектов, цифровых технологий сенсорного восприятия, виртуальной и дополненной реальности, технологий искусственного интеллекта.

Гости фестиваля смогут не только больше узнать о границах своих возможностей, но и попробовать себя в роли мейкеров, приобретая "супер-способности" при помощи технологий: сконструировать носимую электронику для мониторинга состояния своего здоровья и уровня стресса; пройти нагрузочное тестирование и нейродиагностику функций памяти, внимания и скорости реакции; собрать собственный экзоскелет и бионический протез; передать свое касание по wi-fi; увидеть предметы при помощи бионических глаз; освоить управление объектами "силой мысли" и даже получить диплом нейропилота.

BiTronics Lab — разработчик образовательных решений в области нейротехнологий для школьников и студентов — представит конструкторы и цифровые лаборатории, которые помогут сделать первые шаги в изучении основ физиологии человека, программирования, создании человеко-машинных интерфейсов. Специалисты Лаборатории биохакинга протестируют состояние здоровья посетителей при помощи современных технологических методов диагностики. Мейкеры кружкового движения научат, как использовать собственный смартфон или программируемые часы AT-Watch для мониторинга важнейших медицинских показателей.



За нейротренировки на фестивале Rukami будет отвечать проект "Викиум" — нейротренажеры, развивающие важнейшие интеллектуальные функции мозга. "Нейроботикс" проведет обучение и гоночные соревнования для нейропилотов. "Нейрочат" представит внедренные разработки для сетевого общения людей без необходимости ручного ввода текста.

Для тех, кто уже живет в виртуальной реальности, в зоне Детского парка равных возможностей РГСУ можно будет отсканировать себя, сохранив свою копию на флеш-карту или распечатав ее на 3D-принтере. Центр НТИ Дальневосточного федерального университета по виртуальной и дополненной реальности и компания СТЕМ-игры продемонстрируют свои образовательные программы — химические эксперименты в виртуальной лаборатории. Иркутский государственный университет создаст гибридную реальность, где физические и цифровые объекты будут существовать и взаимодействовать в реальном времени. Московский Политехнический университет предложит посетителям прикоснуться друг к другу по wi-fi с помощью тактильного коммуникатора. Команда также покажет динамическую панель Брайля, созданную для того, чтобы упростить коммуникацию слабовидящих людей с внешним миром. Проект Sensory Lab создаст парфюмерию на основе сенсорного мониторинга реакции. Умные помощники Робин и Чарли от проекта Сенсор-Тех помогут распознать лица и объекты, а речь преобразуют в текст шрифтом Брайля. Очки VoiceVision позволят увидеть, как "звучат" окружающие нас предметы. Популярный проект Кибатлетика покажет преимущества бионических протезов на практике.

Rukami — это некоммерческий проект, инициированный АО "РВК" и реализуемый Фондом поддержки проектов НТИ. Проект утвержден Советом при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2018 году как ключевой проект по реализации дорожной карты Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Проект направлен на привлечение внимания молодежи и широкой аудитории к техническому творчеству, мейкерству, созданию собственных проектов в кружках. Rukami включает в себя серию региональных мейкерских мероприятий, демонстрирующих проекты технического творчества, лучшие из которых представят свои изобретения в Москве. Ключевое событие проекта — Международный фестиваль Rukami — соберет технологических энтузиастов из России и зарубежных стран, объединит лучшие практики и форматы. В рамках проекта проводится образовательно-нетворкинговая программа для управляющих команд кружков, которая позволит им не только привлекать новую аудиторию, но и удерживать ее, формируя устойчивое сообщество.

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