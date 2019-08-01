ММК поддержал создание координационного экологического совета

ТАСС, 1 августа. Гендиректор ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Павел Шиляев принял участие в первом организационном заседании координационного экологического совета, созданного по инициативе главы Челябинской области Алексея Текслера. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Первостепенной задачей координационного совета станет разработка экологического стандарта. В состав совета войдут ученые, промышленники и общественники. Возглавит совет председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Глава региона отметил готовность к диалогу со стороны ведущих промышленных предприятий Челябинской области.

По словам Павла Шиляева, только совместными усилиями властей, промышленников и экологов можно решать эти вопросы. "В течение многих лет наш комбинат реализует собственные экологические проекты, и многое в этом направлении уже сделано. Вклад ММК в улучшение экологической обстановки был неоднократно отмечен, в том числе экспертным сообществом. Экологические программы, разработанные на ММК, в частности, стратегическая инициатива "Чистый город", стали частью национальных проектов. Но для реализации данных проектов необходимы координация действий и конструктивное взаимодействие с государственными структурами и общественными организациями. Считаю создание координационного совета своевременным, необходимым и надеюсь на плодотворное сотрудничество его участников", - сказал он.

Реализация стратегической инициативы "Чистый город" ПАО "ММК", разработанной до 2025 года, позволит уменьшить совокупные выбросы в Магнитогорске на 20% и сократить выбросы наиболее опасных загрязняющих веществ I и II класса в 10 раз. Большим вкладом в реализацию программы стал ввод в эксплуатацию в июле 2019 года новой агломерационной фабрики №5 с общим объемом инвестиций 30 млрд рублей. В числе перспективных проектов - строительство комплекса коксовой батареи №12 и новой доменной печи №11.

Общие затраты Магнитогорского металлургического комбината на природоохранную деятельность в период с 2000 по 2018 год превысили 58 млрд рублей.

В работе совещания также приняли участие представители крупнейших промышленных предприятий Челябинской области, экологических движений и эксперты, отметили в управлении.