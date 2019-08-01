XI Московская премия Urban Awards 2019 пройдет в конце ноября

Москва, 1 августа. Одиннадцатая премия в области жилой городской недвижимости Urban Awards 2019 состоится в конце ноября. Будут объявлены лучшие жилые комплексы Москвы и Московской области этого года. Определять победителей доверят главным экспертам недвижимости России. Помогать членам жюри будет компания PwC, которая обеспечит техническую реализацию голосования на всех этапах. Стратегический партнер премии: "Авито Недвижимость". Партнер премии: Мицубиси Электрик (РУС). Партнеры номинации: S.A. Ricci жилая недвижимость, "Атлас Девелопмент", "ТОП Идея", "Медиалогия".

Принять участие в премии смогут строящиеся и готовые объекты, срок окончания строительства которых установлен проектной декларацией в период с I квартала 2019 года по III квартал 2019 года включительно. В номинациях на лучший строящийся жилой комплекс принимаются заявки от объектов, которые удовлетворяют следующим критериям: получено разрешение на строительство, возведение объекта уже началось, стартовали продажи в соответствии с 214-ФЗ. Проекты на стадии концепции к участию в премии не допускаются.

Urban Awards – самая престижная премия в сфере российской недвижимости. Ее существование вносит ощутимый вклад в развитие городской среды и рынка новостроек, поскольку создает дополнительную конкуренцию для девелоперов. Премия продвигает новые стандарты строительства, архитектуры, инфраструктуры, маркетинга, а также отношения застройщиков к качеству жизни людей. Urban Awards выступает ориентиром для покупателей недвижимости, отмечая лучшие объекты.

Кульминацией премии станет торжественная церемония награждения, которая является главным светским событием сферы недвижимости. Она пройдет в конце ноября и соберет все первые лица девелопмента. Участников будет ждать насыщенная развлекательная программа, во время которой и объявят победителей Urban Awards 2019.

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