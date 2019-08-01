Гайский ГОК завершил монтаж шахтной подъемной машины Уралмашзавода

ТАСС, 1 августа. ПАО "Гайский ГОК" (предприятие сырьевого комплекса УГМК) завершил монтаж всех узлов и частей скиповой шахтной подъемной машины (ШПМ), изготовленной на Уралмашзаводе (г. Екатеринбург). Она заменит исчерпавшую свой срок эксплуатации существующую подъемную машину. Установка новой ШПМ является завершающим этапом реконструкции шахты "Эксплуатационная", которую Гайский ГОК ведет с 2011 года, сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

Монтажные работы скипового подъемного оборудования, предназначенного для выдачи горной массы с горизонта 1310 м, велись на каждой из отметок 104-метрового копра шахты "Эксплуатационная". На отметке "+54" метра было смонтировано электрооборудование управления скиповой машины, проложены кабельные трассы. На отметке "+68" установлен отклоняющий шкив. На самой высокой точке "+83" расположилась вся механическая часть подъемной установки. В настоящее время ведется отладка работы оборудования.

На скиповом подъеме с грузоподъемностью каждого из двух скипов по 50 т навешены восемь подъемных канатов диаметром 50,5 мм вместо предыдущих 45,5 мм. Проектная скорость движения скипов составит порядка 16 м/с.

Новая шахтная подъемная машина — самая крупногабаритная машина на российском рынке: диаметр канатоведущего шкива составляет 5 м. ШПМ оснащена двумя двигателями мощностью 5,5 МВт каждый, гидравлической тормозной системой, системой аппаратного управления и шахтно-стволовой сигнализацией. В подъемной установке предусмотрен высокий уровень автоматизации: машина имеет современную систему управления, разработанную отечественными программистами, с визуализацией всех технологических параметров работы на пульте оператора, необходимыми защитами и блокировками, которые позволят избегать ошибок в работе оборудования и персонала.

Подъемную машину специалисты Уралмашзавода спроектировали с учетом потребностей Гайского ГОКа. ШПМ была установлена на имеющийся фундамент в копре и встроена в существующие помещения.

До реконструкции руда по стволу выдавалась с горизонта 750-го метра в объеме 4,5 млн т в год. После окончания работ сырье будет поступать с отметки 1310 м в таком же объеме и больше. Согласно графику, шахта "Эксплуатационная" должна быть введена в работу в августе 2019 года.

О предприятии

ПАО "Гайский ГОК" (ГГОК) - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году, является для предприятий холдинга крупнейшим поставщиком сырья. Одно из крупнейших горных производств Южного Урала основано в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторождение сосредотачивает более 40% запасов меди Оренбургской области. Вся добываемая руда подземным и открытым способами перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. В составе уникальной гайской руды, кроме меди, содержатся цинк, сера, золото, серебро, а также редкие и рассеянные элементы. На предприятии работают около 6,5 тыс. человек.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.