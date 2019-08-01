Открыта регистрация для участников и СМИ на форум "Сообщество" в Мичуринске

Москва, 1 августа. Открыта регистрация для участников и СМИ на форум "Сообщество", который пройдет 26–27 сентября в Мичуринске. Тема форума — "Глубинная Россия. Возможности для развития малых городов и сельских территорий".

В 2018 году Общественная палата РФ уже посвятила форум, прошедший в Калининграде, теме развития малых городов и сельских территорий. "Однако в Калининграде эта тема была представлена в более широком контексте пространственного развития страны. Но проходил этот форум в городе достаточно крупном, не воспринимаемом как российская глубинка", — говорит глава Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов.

"На этот раз мы решили провести такой форум в малом городе, который символичен для развития малых мест: это единственный аграрный наукоград, профиль которого непосредственно связан с сельским развитием. Именно этот город является центром развития совершенно новых научных и технологичных разработок, местом, где действительно бурлит жизнь и становится лучше, чем прежде, тогда как многие малые города и села переживают время демографического убывания и социально-экономической деградации", — добавил он.

Максимов отметил, что ОП РФ на протяжении длительного времени пытается найти баланс между развитием крупных городских агломераций и развитием территорий российской глубинки.

"К сожалению, территории в глубинке имеют гораздо меньше ресурсов для своего развития, в них есть ограничения с точки зрения инфраструктуры, чаще именно с ними ассоциируются большие демографические проблемы. И подход к развитию малых городов и сельских территорий должен быть несколько иным, нежели к развитию территорий демографического и социально-экономического роста. Мы должны вырабатывать здесь особую методику, особый набор мер, часть из которых ОП РФ уже предложены", — пояснил Максимов.

На форуме в Мичуринске будут рассмотрены различные вопросы, связанные с развитием комфортной среды и необходимой социальной инфраструктуры в малых городах. Эксперты расскажут, как развивать самоуправление на местах, что нужно сделать для того, чтобы укреплять человеческий потенциал малых городов и территорий.

Регистрация на форум участников и СМИ открыта по ссылке: форумсообщество.рф/мичуринск.

Форум "Сообщество" — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.

По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

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