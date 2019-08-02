В ближайшие пять лет в ЯНАО реализуют большую кампанию по расселению аварийного фонда

ТАСС, 2 августа. В ближайшие пять лет в Ямало-Ненецком автономном округе будет реализована большая кампания по расселению аварийного фонда. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на расширенном заседании коллегии прокуратуры Ямала и межведомственном совещании, которое провел заместитель генпрокурора РФ Юрий Гулягин. Также глава региона поставил задачу подключать все уровни контроля в сфере ЖКХ.

"ЖКХ – сложная сфера, которая требует непрерывного внимания. Президент в майском указе поставил масштабные задачи, связанные с обеспечением комфортного проживания людей. В ближайшие пять лет в округе будет реализована большая кампания по расселению аварийного фонда. Сейчас мы работаем над тем, чтобы ее дополнительно увеличить, потому что вопрос очень острый для наших жителей. Новые микрорайоны появятся во всех наших городах. Это должна быть комплексная застройка с детскими площадками, школами, садиками. Важно на этапе строительства не терять качество. К сожалению, в округе были случаи, когда вновь вводимые дома требовали ремонта. Этого нельзя допустить. Нужно подключать все уровни контроля: и государственный, и муниципальный, и со стороны надзорных органов", - приводят в пресс-службе губернатора ЯНАО слова главы региона.

Заместитель генерального прокурора отметил, что ситуация в жилищно-коммунальном комплексе требует постоянного контроля. Прокурорские проверки выявляли ряд нарушений, связанных с несоблюдением сроков выполнения ремонтных работ эксплуатирующими организациями, начисление платы за коммунальные услуги, постановкой на учет бесхозных объектов ЖКХ. Упущения выявлялись и в работе правоохранительных служб, осуществляющих мероприятия, направленные на декриминализацию сферы ЖКХ.

Как сообщили в пресс-службе, по итогам межведомственного совещания выработан комплекс мероприятий по недопущению нарушений в сфере ЖКХ. Прокуратура обеспечит контроль за его реализацией.