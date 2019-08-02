Чемпионат России по полумарафону в четвертый раз пройдет в Ярославле

Москва, 2 августа. В Ярославле 15 сентября состоится VI Ярославский полумарафон "Золотое кольцо", в котором примут участие около 8 тыс. профессиональных легкоатлетов и бегунов-любителей.

В этом году в рамках ярославского забега при поддержке Всероссийской федерации легкой атлетики вновь состоится официальный чемпионат России по полумарафону, куда приедут бороться за титул победителя сильнейшие легкоатлеты страны. Это единственный полумарафон в Центральной России, маршрут которого полностью проходит в охранной зоне ЮНЕСКО. Трасса длиной 21,1 км в два круга по историческому центру 1000-летнего Ярославля и Волжской набережной максимально выверена и сертифицирована по всем стандартам международных организаций AIMS и IAAF.

В 2018 году старт мужчин и женщин проходил по системе гандикап в 8 мин. 30 секунд, в результате чего абсолютной чемпионкой России по полумарафону стала бронзовый призер Олимпиад в Пекине и Лондоне Татьяна Архипова, установив рекорд ярославской трассы.

Спортсмены-любители будут соревноваться друг с другом на дистанциях 3 км, 10 км, 21,1 км, в том числе в командной эстафете: четыре этапа по 5,275 км или два по 10,550 км. Дети от четырех лет примут участие в забегах на 300 и 600 м, 600-метровую дистанцию отдельно пробегут спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

На Ярославский полумарафон ежегодно приезжают до 15 тыс. болельщиков, победители и призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр, известные общественные деятели, представители медиа и шоу-бизнеса.

"Я очень горжусь, что в нашей стране такое активное развитие массового спорта, – отметила двукратный призер Олимпийских игр, российская легкоатлетка Олеся Зыкина. – Сейчас пробеги по Золотому кольцу набирают небывалый оборот. У нас прекрасная страна, и эти забеги – уникальная возможность еще раз увидеть родные города и в очередной раз влюбиться в Россию".

Проект "Фармэко – Бегом по Золотому кольцу" – это серия массовых забегов по красивым городам, организованная компанией RussiaRunning, предоставляющей платформу для беговых событий России. Начавшись с Ярославского полумарафона в 2014 году, проект разросся до 12 городов и шести регионов Центральной России, в которых проводятся старты. С тех пор Ярославль прочно занял свое место в беговом движении и в этом году в шестой раз примет полумарафон "Золотое кольцо".

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