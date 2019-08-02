МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - отметил 65-летие регулярного авиасообщения между Москвой и Парижем. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

Здесь напомнили, что первый полет состоялся 1 августа 1954 года и тогда рейсы по маршруту выполнялись с пересадкой в Праге. Спустя четыре года правительства двух стран договорились о прямых рейсах. "Аэрофлот" эксплуатировал на этой линии самолет Ту-104. Маршрут в 2 700 км преодолевался за 5 часов 50 минут.

"Сегодня пассажиры могут добраться до столицы Франции за четыре часа, компания ежедневно выполняет пять собственных рейсов, и еще четыре - французский партнер Air France на основании соглашения о двухстороннем код-шеринге", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что, кроме Парижа, "Аэрофлот" также летает в другие крупные города Франции - Ниццу, Марсель и Лион.

В пресс-службе напомнили, что перевозчики, входящие в группу "Аэрофлот", обслуживают рейсы во Францию не только из Москвы. Так, авиакомпания "Россия" выполняет полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Париж и Ниццу. Они, как подчеркивает собеседник агентства, осуществляются под коммерческим управлением "Аэрофлота".

"Маршрут Москва - Париж является важнейшей частью транзитной линии между Европой и Азией, а благодаря географическому расположению Москвы транзитные пассажиры "Аэрофлота" могут сэкономить до трех часов полетного времени", - продолжили в компании.

Здесь отмечают также растущий пассажиропоток и стабильно высокую загрузку рейсов. "За первое полугодие 2019 года пассажиропоток Группы "Аэрофлот" составил около 300 тыс. человек", - констатировали в пресс-службе.