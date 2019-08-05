В рамках XIII фестиваля "Фотопарад в Угличе" пройдут около 100 мероприятий

Москва, 5 августа. Уже в эту среду, 7 августа, в Угличе откроется XIII фестиваль фотографии "Фотопарад в Угличе". В городе соберутся более 40 мастеров фотографии и несколько сотен участников. В программе фестиваля – около 100 событий: лекции, мастер-классы, фотовыставки и дискуссии.

Фестивальным центром станет гостиница "Москва". Здесь пройдут основные лекции и мастер-классы, расположится "Вернисаж фотоклубов", будут проходить "Фотосушки", "Фоточай" и вечерние просмотры, а также состоится финальная вечеринка 10 августа – "Ночь фотографа".

Площадками фестиваля станут и другие объекты города. В Угличском Кремле пройдет выставка финалистов конкурса "Точка на карте. Ритмы повседневности", в залах Угличского государственного историко-архитектурного и художественного музея пройдут выставки победителя международного конкурса World Press Photo 2019 Алены Кочетковой "Как я болела" и "Истоки" и выставки Елены Несмеяновой. В арт-галерее "Арка" откроется выставка Павла Косенко "Непрояв", в Доме Дружбы – коллективная выставка мастерской Аллы Мировской "Синяя тетрадь" и проект "Кокон" Ольги Скворцовой, в гостинице "Волжская Ривьера" - выставка Виктора Горячева "Такие разные, разные лица".

В дни фестиваля участники смогут пообщаться с классиками фотографии: многократным победителем Word Press Photo Владимиром Вяткиным, известным советским и российским фотожурналистом Игорем Гавриловым, единственным российским фотографом в агентстве Magnum Георгием Пинхасовым, документальным фотографом Валерием Щеколдиным, фотохудожником Александром Тягны-Рядно, историком фотографии, куратором и фотографом Александром Китаевым. В качестве специального гостя на фестиваль приедет один из старейших отечественных фотографов Николай Рахманов.

На фестивале можно будет познакомиться и пообщаться и с современными авторами. С выставками, лекциями и творческими встречами в Углич приедут: Павел Косенко - адепт аналоговой фотографии и в то же время эксперт в современных технологиях, Артем Житенев и Вивиан дель Рио (FujiFilm) - очень узнаваемые мастера стрит-фотографии, Виктор Лягушкин – известный подводный фотограф, снимающий для National Geographic, Евгений Фельдман, фотожурналист и автор идеи глянцевого самиздата "Свой" и другие.

Прочитают лекции, примут участие в портфолио-ревю и дискуссиях и профессионалы в сфере фотографии: историк Владимир Левашов и искусствовед Ирина Чмырева, фоторедакторы Валерий Дзялошинский ("Русский репортер") и Сергей Фомин (RussianLook), книгоиздатель Леонид Гусев (TreeMedia), арт-директора Антон Горбачев (Photolab), Светлана Беломестных (ИА Regnum), кураторы Андрей Безукладников (Photografer.ru), Алла Мировская и др. Особенным гостем фестиваля станет Ольга Бубич - фотокритик, эссеист и фотограф из Минска. Она прочитает лекцию о молодой белорусской фотографии, опыт которой и близок современной российской фотографии, и самобытен.

Еще одной темой станет взаимодействие традиционных фотографических и высоких технологий. Анатоль Грин, один из немногих профессиональных фотографов в России работающий по технологии середины XIX века, проведет мастер-класс по мокроколлоидному процессу.

Много внимания будет уделено теме фотокниги. На круглом столе "Что такое современная фотокнига" участники смогут обсудить особенности, отличия и возможности современной фотокниги для зрителя и автора, а фотограф, художница и автор двенадцати самостоятельно изданных фотокниг Юлия Борисова поделится на мастер-классе некоторыми своими секретами и расскажет о том, что делать с фотокнигой, когда она уже издана.

Партнеры фестиваля, производители фототехники и фотоаксессуаров, привезут и представят на "Фотопараде" фотоаппараты, объективы и осветительное оборудование. Официальный партнер фестиваля, компания Panasonic Россия (ООО "Панасоник Рус"), привезет большое количество фотокамер – от профессиональных полнокадровых беззеркалок LUMIX S1R и S1 до творческих компактов с большим сенсором TZ200 и LX100M2. Участники фестиваля смогут получить знания и в коммерческих жанрах фотографии. Об особенностях работы с мобильным светом расскажет амбассадор Panasonic Виктор Водолазький, а на своей лекции "Продажи. Переговоры. Творчество" он раскроет секреты выстраивания маркетинговой стратегии в сфере фотографии. Нина Богатырева, архитектурный и интерьерный фотограф и постоянный фотограф проекта "Фотопрогулки по Москве вместе с Lumix" прочитает лекцию и проведет мастер-класс о съемке и обработке интерьерной фотографии. Об особенностях съемки со студийным светом расскажет амбассадор Manfrotto и ProFoto Олег Зотов. Новым форматом для "Фотопарада" станет ФЛЕШ ПАТИ ("вечер фотовспышек") от Евгения Уварова, во время которой участники смогут протестировать весь ключевой ассортимент мобильных студийных решений от всемирно известных брендов Nissin, Lastolite, Manfrotto и Profoto.

В фестивальной программе много мероприятий, в которых фотографы смогут стать не только слушателями, но и активными участниками. Это ежедневные "фотосушки" - демократичные фотовыставки, принять участие в которых может каждый, это портфолио-ревю, во время которого можно показать свои работы нескольким мастерам во время индивидуальной встречи, это дружеские посиделки за "фоточаем", это дискуссии по важным вопросам фотографии и, конечно, "Вернисаж фотоклубов" - выставка работ фотоклубов и объединений из России и других стран.

Особенно интересной и насыщенной станет суббота, 10 августа. В этот день в самом большом зале Углича, в Доме Кино, пройдут лекции известных фотографов: Владимира Вяткина, Георгия Пинхасова, Виктора Водолазького, мастер-классы Олега Зотова и других.

Завершится фестиваль в воскресенье, 11 августа. На официальной церемонии закрытия будут подведены итоги блиц-конкурсов, которые пройдут во время "Фотопарада", выбраны победители "Вернисажа фотоклубов" и объявлены победители конкурса "Точка на карте. Ритмы повседневности".

Интервью с руководителем программы фестиваля Марией Ващук.

Подробная программа фестиваля.

Возрастная категория 6+

Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе" проводится ежегодно в начале августа. В этом году он пройдет со 7 по 11 августа. Официальный партнер фестиваля – компания Panasonic. Цель фестиваля – создание площадки, объединяющей любителей и профессионалов в области фотоискусства и фотожурналистики, дающей возможность заявить о себе молодым талантам. Каждый год в программе фестиваля: лекции, творческие встречи, мастер-классы, семинары, портфолио-ревю, выставки российских и зарубежных фотографов, итоговая экспозиция работ финалистов и церемония награждения победителей конкурса "Точка на карте".