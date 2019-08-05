На ШААЗе прошел аудит в рамках сертификации нового тепловоза ТЭМ2Н-УГМК

ТАСС, 5 августа. Эксперты Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ФБУ "РС ФЖТ") провели на АО "Шадринский автоагрегатный завод" (ШААЗ, предприятие машиностроительного комплекса УГМК в Курганской области) аудит производственной площадки. Это один из необходимых этапов на пути сертификации выпускаемых тепловозов, сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

Эксперты подробно ознакомились с документацией, проверили, как на практике выполняются стандарты, оценили производственный процесс на всех участках цеха модернизации тепловозов АО "ШААЗ". Результатом проверки стал заключительный акт, в котором аудиторы подтвердили соответствие процесса изготовления тепловоза ТЭМ2Н-УГМК требованиям Регламента.

"Работы по ТЭМ2Н-УГМК находятся в завершающей стадии. Комплекс испытаний проведен в полном объеме, протоколы готовы. Думаю, что сертификат соответствия на этот тепловоз будет выдан в ближайшее время, и мы сможем запустить аналогичную процедуру для локомотива серии ТГМ4Н-УГМК", — рассказал начальник отдела сертификации тягового и подвижного состава РС ФЖТ Вадим Харшиди.

Эксперты отмечают, что Шадринский автоагрегатный завод сегодня является первым и единственным предприятием в России, которое прошло полный цикл от подготовки производства до получения сертификата на такой вид услуг как модернизация тепловозов с продлением срока службы. А с началом производства новых, немодернизированных, тепловозов АО "ШААЗ" стал серьезным игроком на отечественном рынке производителей маневровых локомотивов.

"Производство на ШААЗе небольшое, но достаточно быстро развивается и в каких-то моментах уже превосходит более крупных конкурентов, — отметил Вадим Харшиди. — Завод начал с модернизации локомотивов, затем освоил выпуск новых машин, в перспективе расширение номенклатуры деталей собственного производства. Есть понимание, чего ждут от предприятия потребители и за счет каких характеристик шаазовские тепловозы могут конкурировать на рынке. Речь прежде всего о надежности, доказанной экономичности эксплуатации, комфортных условиях труда для локомотивных бригад и сервисных служб".

АО "ШААЗ" приступило к модернизации и производству маневровых тепловозов в 2014 году. На сегодняшний день предприятие выпустило 56 модернизированных локомотивов серий ТЭМ2-УГМК, ТГМ4Б-УГМК, ТГМ6-УГМК, а также 14 новых тепловозов серий ТЭМ2Н-УГМК, ТГМ4Н-УГМК и ТГМ6Н-УГМК.

Ранее сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 001/2011 "О безопасности железнодорожного подвижного состава") уже получили модернизированные тепловозы серий ТЭМ2-УГМК, ТГМ4Б-УГМК и ТГМ6-УГМК.

О техрегламенте

Технический регламент Таможенного союза — основной документ, определяющий требования к подвижному составу и безопасности его эксплуатации на территории России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Документ вступил в силу 2 августа 2017 года. С этого момента весь подвижной состав должен быть сертифицирован на соответствие ТР ТС. Согласно документу, владелец подвижного состава может продлить срок его эксплуатации только после проведения модернизации.

О предприятии

ШААЗ был организован в декабре 1941 года на базе эвакуированных в Курганскую область цехов Московского автозавода. После войны предприятие получило автоагрегатный профиль и специализировалось на производстве различной продукции для Уральского и Горьковского автозаводов. В 1970-х годах ШААЗ входит в состав смежников Камского автозавода (КамАЗ). С 1999 года предприятие входит в УГМК. Выпускает водяные и масляные радиаторы для автомобильных двигателей, охладители наддувочного воздуха, отопители радиаторного типа, предпусковые подогреватели, независимые отопители, домкраты гидравлические, рычажно-винтовые и другие агрегаты. Продукция ОАО "ШААЗ" поставляется в 12 стран.

В сентябре 2018 года ШААЗ наряду с другим предприятием УГМК – ООО "Оренбургский радиатор" – был признан лучшим в России производителем теплообменников. Оба предприятия стали лауреатами национальной премии "Автокомпонент года".

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.