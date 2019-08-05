ПАО ММК реализует программу цифровизации бизнеса при содействии компании "Делойт", СНГ

ТАСС, 5 августа. Компания "Делойт", СНГ в рамках формирования стратегии цифровизации ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) завершила оценку цифровой зрелости и потенциала трансформации ММК. Совместная команда проанализировала текущие цифровые инициативы ММК и возможности применения мирового опыта "Делойта", сообщают в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

Сейчас в рамках корпоративной программы Индустрия 4.0 ММК реализует более 20 проектов, десятки проектов уже завершены, и их результаты находятся в эксплуатации. Цифровые решения внедрены на всех этапах создания готовой продукции.

Например, при закупках угольного концентрата используется оптимизационная модель оценки его качества и объемов поставок с учетом экономических, логистических и других параметров. На производстве создается автоматизированная информационная система "Оптимальный чугун" для определения требований к качеству кокса, агломерата, структуре железорудного сырья и параметрам горячего дутья.

На этапе продаж используется оптимизатор формирования судовых партий в портах, работа которого синхронизирована с процессом формирования календарных планов производства, а также разрабатывается модель прогнозирования спроса на готовую продукцию.

Энергетики используют цифровой двойник турбины для подбора оптимальных параметров эксплуатации и продолжают совершенствовать платформу энергоменеджмента, позволяющую персонализировать вклад сотрудников в экономию энергоресурсов.

Для повышения эффективности обслуживания и ремонта оборудования запущена интеллектуальная система ЖЦП ОСК для моделирования и планирования обеспечения контроля, мониторинга и управления жизненным циклом оборудования.

Все подразделения ММК активно участвуют в изучении и внедрении цифровых решений. Результат этой работы — более 250 инициатив в 20 функциональных областях, которые позволят повысить эффективность реализации стратегии ММК.

"ММК сконцентрирован на повышении эффективности основной деятельности, поэтому среди отобранных инициатив доминируют решения для цифровизации труда и управления активами. При этом потенциал трансформации по достоинству оценили и все поддерживающие подразделения. Это говорит о готовности к сбалансированному развитию и использованию кросс-функциональных цифровых решений", — комментирует директор подразделения стратегии и операционной эффективности департамента консалтинга "Делойта" Александр Олейник.

Директор по экономике ММК Андрей Еремин отметил, что использование современных технологий на ММК является устоявшейся практикой. "Обширный список цифровых инициатив сформировался примерно в равных частях из того, что ранее уже обсуждалось на ММК, и предложенных "Делойтом" новинок из кросс-отраслевого мирового опыта цифровизации. В нем содержатся решения различной сложности — от цифрового двойника доменной печи до продвинутой аналитики на предиктивных моделях. В дальнейшем мы будем внимательно изучать доступность и эффективность отобранных инициатив, а также выявлять наиболее приоритетные из них и определять порядок их реализации в рамках стратегии цифровизации ММК", - отметил он.

О ПАО "ММК"

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2018 году Группа ММК произвела 12,7 млн т стали и реализовала 11,7 млн т металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2018 год составила $8,214 млрд, EBITDA – $2,418 млрд.

О компании "Делойт", СНГ

"Делойт" объединяет свыше 286,2 тыс. специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей в мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более чем в 150 странах. "Делойт" предлагает глубину, широту и качество профессиональных знаний, которые не имеют аналогов и позволяют отвечать потребностям клиентов в различных отраслях экономики.

Компания "Делойт", СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и консультирования по налогообложению и праву с использованием профессионального опыта около 3,7 тыс. сотрудников в 20 офисах в 11 странах региона. На сегодняшний день офисы "Делойта" открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске, Новосибирске и Владивостоке (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Актау, Алматы, Нур-Султане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).