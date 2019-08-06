Ученые ЮУрГУ создают цифрового двойника электропривода для машиностроения

Челябинск, 6 августа. В рамках прорывного направления по цифровизации индустрии ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разрабатывают цифровой двойник электропривода, использование которого в промышленности обещает конкурентное преимущество нового уровня. Разработка не имеет аналогов в России и за рубежом. Результаты исследований представлены на международной конференции Global Smart Industry Conference и опубликованы в сборнике из Scopus.

Цифровой Двойник (Digital Twin) – это программный аналог физического устройства, моделирующий внутренние процессы, технические характеристики и поведение реального объекта.

"Основа цифрового двойника – математическая модель, отображающая физические процессы, которые происходят в объекте, технологии или изделии. Электрический привод состоит из трех частей: механическая часть, электромагнитная и преобразователь, который управляет электромагнитной частью и крутит механическую часть. У каждой из частей должно быть несколько моделей, чтобы цифровой двойник был максимально реалистичен. Поэтому цифровая модель состоит из нескольких частей, которые хорошо связаны и между собой, и с физическим объектом", - рассказала один из авторов проекта Надежда Кулева, младший научный сотрудник НОЦ "Цифровая индустрия" ЮУрГУ.

Чтобы наладить связь между электроприводом и цифровым двойником, ученые ЮУрГУ используют нейросети для быстрого приема-обработки данных и непрерывного уточнения моделей и алгоритмов управления электроприводом в процессе самообучения. Для получения данных о физическом состоянии объекта используется Интернет вещей (IoT). Эксперты ЮУрГУ дали рекомендации по использованию разных цифровых моделей цифрового двойника электропривода, отражающих его различные физические процессы, отличающиеся не только используемыми программными средствами, но и методами математического описания.

Использование цифрового двойника на промышленном производстве даст конкурентное преимущество, так как полученные данные помогут заранее предсказывать возникновение отказа оборудования. Это повысит надежность и безопасность производства, уменьшит необходимость обслуживающего персонала и принесет экономическую выгоду.

Исследования в области цифровой индустрии, а также экологии и материаловедения являются приоритетными для развития научной и образовательной деятельности ЮУрГУ. Вуз имеет большой опыт по созданию цифровых двойников промышленных объектов, например, виртуальных 3D-моделей прокатных станов и гидроэлектростанций.