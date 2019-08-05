Горняки "Кузбассразрезугля" установили мировой рекорд месячной отгрузки горной массы

ТАСС, 5 августа. В АО "УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса УГМК) установлен мировой рекорд месячной отгрузки горной массы. За июль бригада Евгения Захарченко (филиал "Кедровский угольный разрез") на электромеханическом карьерном экскаваторе ЭКГ-18 №21 производства "Уралмашзавода" отгрузила на автотранспорт 1 млн 90 тыс. куб. м вскрыши, превысив месячный норматив на 261%.

Как сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, мировой рекорд установлен в ходе месячника высокопроизводительного труда, который на протяжении многих лет традиционно проходит в угольной компании в преддверии главного профессионального праздника – Дня шахтера.

"Достичь рекордных показателей работы на данном оборудовании удалось, прежде всего, благодаря высокому профессионализму горняков бригады, их настрою и желанию, а также благодаря отличной организации производственного процесса и слаженной работе всего коллектива предприятия", – комментирует начальник производственного департамента АО "УК "Кузбассразрезуголь" Юрий Гук.

Рекордный результат отгрузки горной массы, наряду с бригадой экскаватора, обеспечивала совместная работа экипажей карьерных автосамосвалов "БелАЗ-75306" грузоподъемностью 220 т, грейдера CAT 24 и бульдозеров.

ЭКГ-18 №21 производства ПАО "Уралмашзавод" был запущен в эксплуатацию на Кедровском угольном разрезе 20 сентября 2018 года. Всего на 1 августа 2019 года экскаватор переработал 6,246 млн куб. м горной массы. Сегодня на разрезах АО "УК "Кузбассразрезуголь" эксплуатируются 10 экскаваторов ЭКГ-18.

О предприятии

В АО "УК "Кузбассразрезуголь" входят шесть филиалов: разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также шахта "Байкаимская".

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.