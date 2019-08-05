На Калининской АЭС отмечен высокий уровень проведения целевых инструктажей

ТАСС, 5 августа. Эксперты Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС) отметили высокий уровень проведения целевых инструктажей на Калининской АЭС. К такому выводу эксперты пришли в ходе миссии поддержки по теме совершенствования системы проведения целевых инструктажей и наблюдений руководителями за деятельностью персонала на рабочих местах. В состав команды экспертов вошли представители АЭС "Козлодуй" (Болгария), Ровенской АЭС (Украина), Ростовской АЭС (Россия), Ленинградской АЭС (Россия) и Московского центра ВАО АЭС. Миссия проводилась с 29 июля по 3 августа 2019 года по запросу самой атомной станции.

Ранее в 2014 и 2018 годах Московский центр ВАО АЭС уже проводил партнерские проверки по заявленным темам. По их итогам было рекомендовано доработать и внедрить необходимые регламентирующие документы и инструкции, связанные с обучением персонала, создать электронную базу данных и др. В ходе нынешнего визита эксперты проанализировали выполнение рекомендаций по результатам предыдущих партнерских проверок, изучили техническую документацию и инструкции, провели интервью с персоналом и наблюдения за порядком проведения инструктажей.

По словам заместителя главного инженера по подготовке персонала Калининской АЭС Евгения Колесниченко, за последние годы на атомной станции реализован целый комплекс корректирующих мероприятий по совершенствованию системы проведения целевых инструктажей. В частности, во время практических занятий на полномасштабных тренажерах проводится отработка навыков проведения инструктажей перед выполнением оперативных переключений, регулярно проводятся обучение и поддержание квалификации оперативного персонала. Кроме того, разработана и внедрена информационная система по опыту эксплуатации предприятий атомной и других отраслей России и мира, доступ к которой имеет весь персонал КлнАЭС.

"Персонал Калининской АЭС показывает высокий профессионализм, - отметил представитель Ленинградской АЭС Игорь Гончаров на итоговом совещании с руководителями основных подразделений КлнАЭС. – Целевой инструктаж на блочном щите управления, за которым мы наблюдали, является образцовым примером и может быть распространен в виде лучшей практики на другие атомные станции России".

Рекомендации и предложения по улучшению деятельности атомной станции, разработанные экспертами, были предоставлены Калининской АЭС вместе с заключительным отчетом.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.