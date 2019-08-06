Богословский кабельный завод запустил второй цех

ТАСС, 6 августа. Резидент индустриального парка "Богословский" на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Краснотурьинск, Богословский кабельный завод (БКЗ) ввел в эксплуатацию новый цех по производству кабельно-проводниковой продукции. Таким образом, БКЗ выходит на полный цикл производства, сообщили в пресс-службе АО "Корпорация развития Среднего Урала".

"Выход предприятия на полный цикл производства будет способствовать укреплению промышленного потенциала региона. По своим характеристикам у кабельно-проводниковой продукции БКЗ на внутреннем рынке не существует аналогов, и она уже востребована российскими электросетевыми, нефтяными и нефтесервисными компаниями", – отметил директор РУСАЛа по новым проектам Алексей Арнаутов.

После ввода в эксплуатацию второго цеха и запуска нового оборудования Богословский кабельный завод перейдет от производства алюминиевых полуфабрикатов к выпуску кабельно-проводниковой продукции с жилой из алюминиевых сплавов. Сегодня мощность предприятия составляет 4400 тонн переработки алюминиевых сплавов.

Предприятие будет поставлять на рынок России и стран СНГ три вида кабельно-проводниковой продукции из алюминиевых сплавов: нефтепогружной кабель, самонесущий изолированный провод и гибкий провод для использования на промышленных объектах. Кроме того, завод продолжит производство алюминиевой проволоки, стренги и жил, необходимых для изготовления других видов кабельной продукции.

На официальной церемонии открытия присутствовали гендиректор Богословского кабельного завода Владимир Савченко, директор по новым проектам РУСАЛа Алексей Арнаутов, глава города Краснотурьинск Александр Устинов и гендиректор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик.

О ТОСЭР в Краснотурьинске

Территория опережающего социально-экономического развития в Краснотурьинске Свердловской области - первая ТОСЭР на Урале. Благодаря этому статусу, полученному 19 сентября 2016 года, в городе планируется создать более 2 тыс. новых рабочих мест. В моногороде при поддержке Корпорации развития Среднего Урала реализуется проект по созданию индустриального парка "Богословский" на территории 86 га. Запланированный объем инвестиций в проект до 2020 года - 12 млрд рублей.

О проекте

Статус резидента ТОСЭР "Краснотурьинск" был присвоен Богословскому кабельному заводу в апреле 2017 года. Годовой объем выпуска продукции - более 64 тыс. км кабеля. Стоимость реализации инвестиционного проекта составила около 1 млрд рублей. БКЗ - совместное предприятие АО "РУСАЛ" (50%) и ООО "СГК-Инвест" (50%) с уставным капиталом 130 млн рублей было зарегистрировано в декабре 2016 года. На предприятии создано более 90 постоянных рабочих мест. Производство не предполагает запрещенных выбросов в атмосферу и работу с высокими температурами, оно ориентировано на энергосбережение и экологическую безопасность.

О КРСУ

Корпорация развития Среднего Урала создана правительством Свердловской области в 2010 году и является институтом инфраструктурного развития при облправительстве. Ключевыми направлениями ее деятельности являются территориальное развитие региона, инвестиционная деятельность, реализация механизмов государственно-частного партнерства и предоставление услуг для бизнеса. За период существования КРСУ в инфраструктуру инвестировано 20 млрд рублей, инвестиционный портфель - около 38 млрд рублей.