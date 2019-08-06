Полсотни детей из пострадавших от паводка районов Приангарья отдохнут под Воронежем

ТАСС, 6 августа. Полсотни детей и пять взрослых из пострадавших от паводка районов Иркутской области отдохнут под Воронежем, сообщили в пресс-службе Воронежской областной думы.

Инициатором и организатором приезда приангарцев стал Воронежский государственный университет. В пресс-службе отметили, что ребята отдохнут и пройдут курс реабилитации в санатории им. Ф.Э. Дзержинского в Рамонском муниципальном районе, их ждет насыщенная культурно-развлекательная программа.

По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова, который встречал гостей, ребятам не дадут скучать ни минуты: для них будут организованы спортивные мероприятия, концерты и игры, экскурсии по главным достопримечательностям Воронежской области.

"Президент России Владимир Путин на рабочем совещании 29 июня дал поручение правительству содействовать организации отдыха для детей из районов Иркутской области, затронутых паводком. Он сказал, что дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы, младшие дети должны быть размещены вместе с родителями", — напоминают в пресс-службе слова главы государства.

Воронежская область откликнулась на обращение одной из первых. При поддержке регионального правительства и Воронежской облдумы был запланирован и организован приезд 50 ребят и пяти сопровождающих. Среди гостей — 20 детей из Нижнеудинского района и 30 — из города Тулун. Воронежский Государственный университет взял на себя финансирование визита и предоставил школьникам комфортабельный автобус для трансфера от места прибытия до санатория, а также для экскурсионных поездок. Руководство санатория обеспечило детям и сопровождающим льготное проживание и бесплатное санаторно-курортное лечение на 21 день.

Перед приездом иркутских гостей условия размещения оценил Владимир Нетесов. Вместе с главным врачом санатория им. Дзержинского, зампредседателя Комитета регионального парламента по физической культуре и спорту Алексеем Черновым он осмотрел территорию здравницы и номера, в которых предстоит жить ребятам и их родителям, пообщался с персоналом, ответственным за работу с гостями.

По словам Чернова, досуг ребят будет организован с максимальной пользой для детского организма, чтобы они набрались сил. "Кроме лечения по назначению врача, дети будут посещать аквацентр санатория с детским бассейном и водяными аттракционами, участвовать в квестах и спортивных мероприятиях, с ними будут работать инструкторы ЛФК. Для наших гостей будут организованы сеансы в спелеокамере, что благотворно повлияет на их иммунную систему, ежедневно для них предусмотрены кислородные коктейли. Кроме того, мы организуем для гостей из Иркутской области ряд экскурсий от санатория", — перечислил зампред комитета думы.

Чтобы ребята почувствовали себя комфортно, сразу после приезда в санаторий для них была устроена праздничная встреча.

В приветственном слове ректор ВГУ, зампред Комитета облдумы по образованию, науке и молодежной политике Дмитрий Ендовицкий анонсировал масштабную культурно-развлекательную программу, разработанную специально для иркутских гостей. "Для детей будут организованы бесплатные экскурсии по знаменитым историческим и культурным достопримечательностям Воронежского края – в музей-усадьбу Д.В. Веневитинова, музей-заповедник "Костенки", природный музей-заповедник Дивногорье, дворцовый комплекс Ольденбургских, усадебный комплекс Сталь-фон-Гольштейн. Они посетят океанариум, театры города. Воронеж город гостеприимный, радушный, и мы всецело готовы оказывать ребятам поддержку", — приводят в пресс-службе слова парламентария.

Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов отметил, что гости перенесли длительную поездку хорошо. "Ребята оказались в трудной ситуации. Но к нам приехали улыбающиеся и веселые. Мы обязательно поддержим их настрой. Наша главная задача - создать детям комфортные условия, чтобы они восстановились, поправили здоровье перед тем, как пойдут в школу. Уверен, от пребывания в Воронежской области у них останутся наилучшие впечатления и самые теплые воспоминания на долгие годы", — подчеркнул он.

О стихии в Иркутской области

С 27 июня на территории Иркутской области был введен режим ЧС из-за дождевого паводка. Всего от разлива рек в пяти районах пострадали 109 населенных пунктов, более 10 тыс. жилых домов. Также затопило 49 социально значимых объектов, около 11 тыс. приусадебных участков, 49 участков автомобильных дорог и 22 автомобильных моста. 4 июля паводку был присвоен статус ЧС федерального масштаба. В результате число пострадавших жителей составило более 32,7 тыс. человек, из которых более 4 тыс. - дети. Предварительный ущерб от стихии составил более 31 млрд рублей. В конце июля в регион пришла вторая волна паводка.