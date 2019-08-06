Мэрия Екатеринбурга: новую трамвайную ветку в Академический район построят к 2022 году

ТАСС, 6 августа. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания территории, предназначенной для строительства трамвайной линии в самый молодой район города - Академический. Как сообщает ресурс akademekb.ru, новая ветка будет построена к 2022 году, она протянется от проспекта Академика Сахарова до улицы Татищева и пройдет по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей.

"Согласно технической документации, общая площадь проектируемой территории составит 104,21 га, протяженность первой очереди трамвайной линии от Академического до улицы Волгоградской — 4 км. При строительстве второй очереди до улицы Татищева протяженность линии увеличится до 6,7 км", - сообщает ресурс.

Проектом предусмотрено устройство 11 трамвайных остановок и регулируемых пешеходных переходов. Движение составов на маршруте запланировано с интервалом в шесть минут, что позволит перевозить около 2 тыс. человек в час. Трамвайные пути планируется отделить от проезжей части, чтобы автомобили не мешали движению трамваев.

По проектной документации временная конечная остановка будущего трамвая будет организована возле квартала "Близкий" на проспекте Сахарова. Второе трамвайное кольцо появится на пересечении улиц Татищева и Токарей.

Планируется, что в перспективе линия протянется вглубь будущих кварталов Академического за рекой Патрушихой, еще один ее участок проляжет от проспекта Сахарова до ТЦ "Лента".

"Сейчас мэрия совместно с заводом "Уралтрансмаш" (структура "Уралвагонзавода", входит в госкорпорацию "Ростех" – прим. ТАСС) дорабатывает проект новых трамвайных вагонов, не исключено, что вагоны для Академического будут закуплены именно здесь", - отмечает ресурс.

"В Академический пока будут ходить наши трамваи — сплотки из двух вагонов. Сейчас некоторые предлагают закупить трехсекционные трамваи. Якобы пусть будет 250 длинных вместо 450 обычных. Но это неправильно. Таким способом мы только увеличим интервалы. Кто-нибудь хочет стоять на остановках по полчаса? Все-таки у нас не Майами. И держать народ на остановках в холод - не вариант", - цитирует ресурс слова Высокинского.

В пресс-службе мэрии отмечают, что строительство новой трамвайной линии из Академического и сопутствующей ей инфраструктуры предусмотрено программой "Столица" на 2017-2022 годы, финансирование будет выделено из местного и областного бюджетов. В комплексе с прокладкой трамвайной линии ведется реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Объездной дороги, ее строительство находится на завершающей стадии.

О районе "Академический"

Район Академический - крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 года - девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Архитекторы проекта - бюро Valode & Pistre architectes. Строительство на площади 1300 га будет осуществляться до 2025 года.

"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории (КОТ), включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество 2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов. Победитель номинации "Лучшая социальная инфраструктура" в "Ключевой премии 2018" портала N1.RU.

Застройщик – АО "РСГ "Академическое", проектная декларация на сайте.

© Группа компаний "КОРТРОС"

АО "РСГ Академический".