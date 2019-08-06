Две новые школы откроются в Тюменской области в День знаний

ТАСС, 6 июля. Новые школы в Тюмени и Заводоуковске откроются к 1 сентября, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в город Ишим.

"Подготовка школ к новому учебному году идет по плану. При этом у нас будет несколько новоселий", – приводят слова губернатора в пресс-службе. Моор побывал в средней школе №12, где близится к завершению капитальный ремонт - на объекте уже завершена реконструкция инженерных сетей, а все остальные виды работ выполнены более чем на 90%.

"Я удовлетворен тем, как идет капремонт школы, и даже приятно удивлен высокими темпами. Несмотря на то, что по контракту срок завершения капремонта назначен на конец 2019 года, строители намерены справиться с задачей к 1 сентября, чтобы у детей был полноценный праздник. К началу учебного года школа будет оснащена современной мебелью", – прокомментировал глава региона.

В пресс-службе губернатора отметили, что в стадии капремонта находится 21 школа в Исетском, Сорокинском, Викуловском и Армизонском районах. В Ишимском районе капитально ремонтируются Гагаринская средняя школа и филиал Тоболовской средней школы в селе Ершово. В рамках проекта "Тобольск 2020" в партнерстве с компанией СИБУР продолжается строительство школы в древней столице Сибири. Кроме того, в Тобольске идет реконструкция корпуса начальной школы МАОУ Лицей.

В ходе реализации региональной составляющей национального проекта "Образование" в Тюменской области предстоит воплотить в жизнь масштабные планы по строительству новых школ, отметил губернатор. В 2019 году планируется заключить государственные контракты на строительство 10 школ. Четыре из них будут построены в Тюмени.

В 2020 году появятся новые школы в районе Казарово в областном центре, а также в мкр. Молодежный д. Ушакова Тюменского района и в с. Уват. На 2021 год в Тюмени запланировано завершение строительства школ в районе улиц Николая Зелинского – Дмитрия Менделеева, а также в 4-м Заречном микрорайоне и в районе жилого комплекса "Звездный городок".

В 2020 году по программе замены деревянных школьных зданий откроется небольшая школа в селе Горнослинкино Уватского района.

"Сегодня в регионе насчитывается около 30 школ в деревянном исполнении. Безусловно, программа замены деревянных школ новыми современными зданиями будет выполнена в течение трех-четырех лет", – приводят в пресс-службе губернатора слова Александра Моора.