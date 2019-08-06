Государственный академический камерный оркестр России выступит в Германии

Москва, 6 августа. На Фестивале музыки земли Шлезвиг-Гольштейн 13-14 августа выступит один из сильнейших национальных оркестров – Государственный академический камерный оркестр России под управлением Алексея Уткина. Концерт входит в программу международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.
13 августа в Большом зале Эльбской филармонии в Гамбурге будут исполнены произведения Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта: "Сюита для оркестра №1 до мажор BWV1066", "Скрипичный концерт ля минор BWV1041", "Концерт для скрипки, гобоя и оркестра до минор BWV 1060" (Бах), "29-я симфония ля мажор K. 201" (Моцарт). Солировать во время выступления будут Даниэль Лозакович (скрипка) и Алексей Уткин (гобой).
14 августа эта программа прозвучит в пространстве Kuhstall в поселке Пронсторф, расположенном в 12 км от города Бад-Зегеберг. Это место, где регулярно проходят музыкальные концерты.
Для Даниэля Лозаковича концерт ля минор Баха стал первым произведением на скрипке, которое он услышал. В шесть лет мальчик решил, что станет скрипачом. Сегодня 18-летний виртуоз Лозакович является лауреатом престижных конкурсов в Европе и США, победителем I Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова в Уфе.
Государственный академический камерный оркестр России (ГАКОР) был создан в 1957 году в Московской филармонии известным альтистом, скрипачом и дирижером Рудольфом Баршаем и стал первым в Советском Союзе камерным коллективом подобного рода. Сегодня ГАКОР – один из ведущих камерных оркестров России, его репертуар включает произведения всех эпох и стилей. Оркестр дает 100–150 концертов в год.
В 2010 году художественным руководителем оркестра стал профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского Алексей Юрьевич Уткин, гобоист мирового класса. Благодаря ему гобой вышел на сцену в качестве сольного инструмента.
Алексей Уткин играет на уникальном инструменте компании F.LOREE (Париж), которая является одной из самых авторитетных в производстве гобоев во всем мире.
Места проведения: Эльбская филармония в Гамбурге (Platz der Deutschen Einheit 1, 20457 Hamburg), Kuhstall (Gutshof 1, 23820 Pronstorf).
Программа:
13 августа в 20:00 – концерт в Гамбурге.
14 августа в 20:00 – концерт в Пронсторфе.
Возрастная категория 6+
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