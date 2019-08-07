Дмитрий Артюхов принял участие в экологической уборке на острове Вилькицкого

ТАСС, 7 августа. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во вторник посетил арктический остров Вилькицкого, где 30 волонтеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Когалыма, Сыктывкара, Надыма, Салехарда, Тюмени, Липецка и других российских городов, а также из Молдовы, Казахстана и Израиля очищают территорию от металлического мусора и разбирают постройки, оставшиеся на острове с советских времен. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.

"Уже можем подвести итоги экологической экспедиции 2019 года. Убрано 60 гектаров территории. Собрано более 500 двухсотлитровых бочек, они складированы на специальные поддоны. Также собрано более 200 тонн металлического мусора. Разобрано 20 ветхих зданий и сооружений. Для нас это колоссальный прорыв. В прошлом и позапрошлом годах мы убирали по 30 т металла, в этом удалось собрать более 200 т. По сравнению с прошлыми экспедициями почти в два раза увеличилось количество участников", - приводят в пресс-службе слова директора Российского центра освоения Арктики Андрея Умникова.

Для главы региона волонтеры подготовили экскурсию по острову. Артюхову показали деревянный маяк, который участники экспедиции восстановили, укрепили конструкцию и организовали внутри музей истории острова.

Осмотрел губернатор и места хранения уже собранного металлолома, а также мусор и постройки, от которых предстоит расчистить территорию в следующих экспедициях. Он и сам принял участие в уборке острова.

"Волонтеры третий год проводят здесь экологическую уборку. У нас есть опыт, полученный на острове Белом, где удалось собрать свыше тысячи тонн металлолома. Здесь, к сожалению, задач не меньше. Убираться предстоит еще много. Но надеюсь, что за 2020 и 2021 год мы приведем остров в должный вид. Я благодарен ребятам, что они в свой отпуск летят на Север и в дружной обстановке помогают нам делать этот важнейший проект по уборке российской Арктики", - сказал Дмитрий Артюхов.

На встрече губернатор и волонтеры обсудили экологические проекты в Арктике, социальное и инфраструктурное развитие Ямала, создание современной системы сбора мусора, благоустройство городов, а также поговорили о туристическом потенциале как Ямала в целом, так и острова Вилькицкого.

Об острове и экспедициях

Ликвидация накопленного экологического ущерба на острове Вилькицкого началась в июле 2017 года. Они организованы департаментом внешних связей округа совместно с ямальской общественной организацией "Зеленая Арктика" и Российским Центром освоения Арктики. Финансовую поддержку экологической экспедиции оказывают промышленные компании и общественные организации - ОАО "Ямал СПГ", ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь", ПАО "Транснефть", ОАО "Севернефтегазпром", ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром добыча Уренгой", АО "АЧИМГАЗ", НО "Фонд "Сотрудничество Ямала".

На острове было проведено две экспедиции, в 2017 и 2018 годах. Волонтеры расчистили 10 га в районе метеостанции, а также 20 га прилегающей территории бывшей войсковой части и всю береговую линию острова, собрав 129 т металла. Нынешняя волонтерская экспедиция 2019 года началась 10 июля и продолжится до 10 августа. Завершить работы по экологической очистке острова планируется в 2021 году.

Остров Вилькицкого является необитаемым, расположен в восточной части Карского моря между Обской губой и Енисейским заливом. На острове с 1954 года функционировала метеостанция.