Праздник "Крылья Родины" проведет Музей военной техники УГМК в День ВВС России

ТАСС, 7 августа. Показательные прыжки с парашютом, высший пилотаж на самолете от спортсменов ДОСААФ, летная экипировка, а также редкая возможность увидеть аэродромную технику представится любому желающему на празднике "Крылья Родины", который пройдет в воскресенье, 11 августа, на площадке Музея военной техники УГМК в Верхней Пышме Свердловской области.

Как рассказали в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, в 11:00 на открытой экспозиционной площадке Музейного комплекса, где представлена крупнейшая на Урале коллекция военной техники, начнется празднование Дня Военно-воздушных сил России.

В программе мероприятия - выступление Ансамбля песен и плясок ЦВО и Росгвардии, концерт гостя из Белоруссии, автора и исполнителя песен об авиации Николая Анисимова, встречи с ветеранами и современными летчиками ВВС России.

На площадке будут работать уникальные выставки. Так, гости праздника смогут примерить форму и экипировку летчиков, осмотреть кабину современного боевого самолета, увидеть поисково-спасательное оборудование и современную специальную технику ВВС России, которая используется для подготовки воздушных судов к полетам. В зоне каждой выставки можно будет сделать фотографии на память.

На празднике будет работать полевая кухня, где каждый желающий сможет попробовать настоящую солдатскую кашу. Дети смогут поучаствовать в мастер-классах по сборке авиамоделей и научиться запускать их.

На протяжении всего праздника будет идти трансляция уникальных кадров, снятых во время тренировочных и боевых заданий военных летчиков. Кульминацией праздника станет появление в небе самолета ДОСААФ, который продемонстрирует фигуры высшего пилотажа.

Завершится празднование квестом "Крылья Родины", который позволит познакомиться с самолетами из коллекции Музея военной техники УГМК. Победители получат памятные призы.

О музее

Музей УГМК "Боевая слава Урала" считается одной из самых крупных российских выставочных площадок военно-технического профиля. В коллекции музея собрано более 200 единиц военной техники и раритетных автомобилей, уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, массогабаритных макетов холодного и огнестрельного оружия, а также униформа, снаряжение, знаки отличия отечественных Вооруженных сил. В 2016 году авторскому коллективу музея была присуждена премия правительства Российской Федерации в сфере туризма.