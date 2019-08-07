Победители "Большого фестиваля футбола" побывали на тренировочной базе "Зенита"

Санкт-Петербург, 7 августа. В среду, 7 августа, 45 детей из тренировочного лагеря "Большого фестиваля футбола" побывали на тренировочной базе "Зенита".

Юные футболисты посмотрели, как чемпионы России готовятся к ближайшему матчу против московского "Динамо", пообщались с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком и футболистами команды.

Летом 2019 года "Большой фестиваль футбола", организованный "Зенитом" и Газпромбанком, побывал в семи городах России — Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде. В каждом городе были отобраны шесть молодых футболистов, которые отправились на двухнедельные тренировочные сборы в "Газпром"-Академию.

Помимо отборов в ходе самого фестиваля, "Зенит" и Газпромбанк предоставили шанс попасть в одну из лучших футбольных школ страны жителям других городов. Для этого достаточно было выполнить задания тренера Академии и опубликовать видеоролик с упражнениями в одной из социальных сетей. Тренеры внимательно изучили все заявки и выбрали тройку лучших футболистов из Перми, Великого Новгорода и Нижнекамска.

В Санкт-Петербурге, помимо тренировок, у детей была насыщенная культурная программа: обзорная экскурсия по городу, посещение музеев и Петергофа, а также матча "Зенит" — "Краснодар" на "Газпром Арене".