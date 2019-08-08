Официальным перевозчиком Кубка мира по шахматам в Ханты-Мансийске стала Utair

ТАСС, 8 августа. Официальным перевозчиком Кубка мира по шахматам стала авиакомпания Utair, сообщили в федерации шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

"В этом году в поддержку Кубка мира выступила авиакомпания Utair, которая стала официальным перевозчиком международного события. Для участников, гостей и официальных лиц турнира предложены специальные условия, а именно: четыре регулярных рейса с фиксированной стоимостью авиабилетов. Подробная информация об организации перелетов размещена на сайте Кубка мира", - сообщили там.

"Utair регулярно поддерживает значимые мероприятия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В 2019 году авиакомпания предоставила льготные условия перелетов для участников Югорского лыжного марафона (Ugra Ski Marathon) и литературной премии "Югра". У нас большой опыт поддержки крупных социально-значимых проектов в России. Уже более семи лет Utair активно помогает поисково-спасательному отряду "Лиза Алерт". В 2018 году 247 волонтеров совершили 497 полетов на рейсах авиакомпании, чтобы организовать поиски людей по всей России. С начала 2019 года уже более 60 волонтеров свыше 150 раз летали по маршрутам Utair", - приводят в пресс-релизе слова президента "Utair-Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

По словам президента Федерации шахмат Югры Василия Филипенко, федерация очень ценит внимание партнеров к значимому спортивному событию. "Окружной центр примет Кубок мира в пятый раз. Для нас, как организаторов, важно создать комфортные условия перелета для участников мероприятия, а также их пребывания в столице Югры и на самом турнире. Ханты-Мансийск всегда отличает высокий организационный стандарт проведения всероссийских и международных соревнований, вместе с надежными партнерами мы будем стремиться, чтобы Кубок мира 2019 года порадовал спортсменов и огромную армию любителей шахмат" – сказал он.

Турнир (18+) состоится в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября 2019 года. В нем примут участие 128 лучших шахматистов из более 50 стран мира. Организаторы Кубка мира - правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Генеральный партнер - ООО "Газпромнефть-Хантос", официальный партнер - ПАО "Ростелеком", информационный партнер - World Of Chess. Генеральным информационным партнером Кубка мира по шахматам является ТАСС.