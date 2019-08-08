"Магнит" и Почта Банк запустили кобрендовую карту

ТАСС, 8 августа. "Магнит" и Почта Банк запустили кобрендовую дебетовую карту с выгодными условиями при покупках в магазинах сети. Это первый проект компании с партнерами из банковской отрасли, который дает ее участникам дополнительные привилегии. В настоящее время карту можно получить в трех субъектах — в Челябинской, Ярославской и Костромской областях. По итогам пилота будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы.

Карта на базе платежной системы "Мир" позволяет получать бонусы за покупки не только в "Магните", но и во всех других магазинах, кроме продуктовых. Держателям будет начисляться до 4% от суммы покупок по итогам месяца на бонусный счет. При этом чем больше оплат по карте — тем выше процент бонусов. А в первый месяц владельцев карты ждет повышенное начисление процентов. Бонусами можно расплатиться во всех торговых точках "Магнита", существенно экономя на повседневных тратах.

Кроме того, на эту карту можно получать зарплату или пенсию, одновременно накапливая средства за счет начисления до 6% годовых на остаток на сберегательном счете. А по программе лояльности платежной системы "Мир" — получать возврат части средств, потраченных на покупки у партнеров программы. По карте также предоставляется дополнительная скидка 3% при покупке лекарств по программе "Мое здоровье".

Оформление и обслуживание карты бесплатное, в пилотных регионах ее можно моментально получить более чем в 190 точках обслуживания банка, в том числе в почтовых отделениях, при наличии паспорта и мобильного телефона. Все карты поддерживают бесконтактную технологию оплаты. Начисленные бонусы можно будет посмотреть в мобильном приложении "Магнита".

"Мы рады сообщить о запуске нашей первой кобрендовой карты именно с Почта Банком. Особенность карты в том, что, совершая простые ежедневные покупки — на заправке, в любимой кофейне или магазине одежды, помимо стандартных начислений, можно получить дополнительные бонусы от "Магнита" и расплатиться ими в наших магазинах. Новая кобрендовая карта является ответом на современные потребности наших покупателей. Мы продолжим создавать новые полезные и выгодные клиентские сервисы", — рассказал заместитель генерального директора - коммерческий директор розничной сети "Магнит" Владимир Сорокин.

"Мы активно развиваем сотрудничество с ведущими ритейлерами и готовы кооперироваться с ними, чтобы быть ближе к клиентам и предлагать им действительно удобные продукты в тех местах, где они регулярно бывают. Мы успешно реализуем эту модель в почтовых отделениях и МФЦ по всей стране. Уверен, что торговая сеть "Магнит" станет еще одним нашим добрым и долгосрочным партнером. Это очень перспективный и взаимовыгодный проект для обеих сторон, который позволит привлечь новых клиентов и повысить продажи. Мы видим его огромный потенциал, который заключается в синергии широкого регионального охвата и масштабной клиентской базы обоих партнеров. При совместном продвижении мы сможем создать самую массовую сеть дистрибуции в России. Единый фокус на создание продуктовой экосистемы позволит на горизонте пяти лет занять сильные позиции на рынке продуктовых сетей и банковских услуг", — отметил первый заместитель президента-председателя правления Почта Банка Георгий Горшков.

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