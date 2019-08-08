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ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" подвело итоги первого полугодия 2019 года

За прошедшие шесть месяцев авиадиспетчеры предприятия обслужили 840 904 воздушных судна

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. По итогам первой половины 2019 года авиадиспетчеры ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" обслужили 840 904 воздушных судна (ВС), интенсивность воздушного движения выросла на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Данный показатель достигнут благодаря росту объемов внутреннего и международного воздушного движения на 15,7% и 2,6% соответственно. Вместе с тем наблюдается снижение объемов транзитного воздушного движения на 0,6%.

Отмечается значительное увеличение объемов воздушного движения на Трансполярных (+17,2%, 8220 ВС) и Трансазиатских маршрутах ОВД (+6,5%, 57365 ВС); положительную динамику демонстрируют Кроссполярные (+2,8%, 9976 ВС) и Транссибирские маршруты ОВД (+1,8%, 4556 ВС). Зафиксировано снижение объемов воздушного движения на Трансвосточных (-3,5%, 19366 ВС), Калининградских (-4,2%, 18667 ВС) и Азиатских маршрутах ОВД (-9,9%, 11814 ВС).

Описание
© Пресс-служба ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"

По итогам шести месяцев текущего года в пятерку лидеров среди аэропортов по взлетно-посадочным операциям (ВПО) попали Шереметьево (188343 ВПО), Домодедово (97549 ВПО), Внуково (92245 ВПО), а также Пулково (80298 ВПО) и Толмачево (30217 ВПО). Значительный прирост по ВПО демонстрируют аэропорты Сочи (+8,1%, 23682 ВПО) и Уфы (+7,8%, 16479 ВПО).

Среди российских авиакомпаний по объему АНО на маршруте в своем сегменте лидируют Аэрофлот-российские авиалинии, S7 Airlines, Россия, Уральские авиалинии и Utair.

Среди иностранных авиакомпаний в первую пятерку входят Air China, Korean Air, Lufthansa, Finnair и Cathay Pacific. Со значительным отрывом лидирует авиакомпания Air China.

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