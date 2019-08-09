Алексей Текслер объявил о возможности создания Коркинского муниципального округа

ТАСС, 9 августа. Руководитель Челябинской области Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Коркинский район. Он ознакомился с производственным процессом на фабрике ЮжУралКартон, проинспектировал ход работ по благоустройству парка культуры и отдыха им. Федько и принял ряд ключевых решений по развитию системы здравоохранения в территории. В ходе общения с населением Текслер принял решение об изменении муниципального устройства территории, сообщают в управлении пресс-службы главы региона.

Проблемы доступной медицины

Глава региона осмотрел новый хирургический корпус Городской больницы №1, в который в ходе оптимизации была перенесена часть терапевтического отделения. Пациенты, ожидающие приема врача, встретив главу региона, пожаловались на слишком долгое ожидание в очереди, отсутствие возможности попасть на прием к узким специалистам и предложили главе региона осмотреть пустующее трехэтажное здание бывшего терапевтического корпуса. Экспертиза технического состояния здания показала, что оно признано пригодным для дальнейшего использования при условии проведения ремонта. Алексей Текслер принял решение вернуть пустующий корпус больнице и использовать по прямому назначению - для размещения лечебных и диагностических отделений. Глава региона поручил подготовить проект реконструкции здания.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил оценить необходимость специализированной помощи в районных больницах, а также включить мониторинг доступности записи к врачу в профильный нацпроект.

Сокращение времени ожидания приема предусмотрено федеральным проектом "Развитие первичной медико-санитарной помощи", который, по словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, является одним из ключевых в составе нацпроекта "Здравоохранение". Изменения в соответствии с поручением Медведева, возможно, потребуется внести и в федеральный проект "Цифровая медицина", в рамках которого будут сделаны доступными в личном кабинете "Мое здоровье" на портале госуслуг запись к врачу, в том числе на диспансеризацию, а также медицинские документы, причем независимо от региона, где находится пациент.

Медведев также поручил Минздраву оценить целесообразность создания узкопрофильных коек для оказания специализированной медицинской помощи пациентам на базе районных больниц.

"В целях обеспечения доступности медицинской помощи для сельского населения и соблюдения прав граждан на выбор медицинской организации проработайте вопрос о целесообразности создания на базе центральных районных (районных, участковых) больниц узкопрофильных коек для оказания гражданам специализированной медицинской помощи при отсутствии возможности госпитализации пациента в специализированную близлежащую медицинскую организацию или при отказе пациента от данной госпитализации", - говорится в тексте документа.

Проблемы территории

В ходе общения с главой региона жители Коркинского района указали на ряд проблемных вопросов в территории, часть которых удалось решить на месте. В частности, жители обратились с просьбой запретить строительство похоронного бюро близ жилых домов. Алексей Текслер заверил присутствующих, что никакого похоронного бюро и тем более крематория рядом с жилым кварталом не будет.

Жители также пожаловались руководителю области на бездействие поселковых администраций при решении вопросов коркинцев. Алексей Текслер отметил, что готов пойти на реформирование муниципального устройства территории, если его поддержат депутаты и население: "Есть законная возможность на базе района объединить все поселенческие структуры. Это оптимизирует структуру администрации, сократит количество чиновников, при этом проблемы будут решаться более динамично, уйдут внутренние конфликты. Приведу пример. В 2019 году Коркинский район получил из областного бюджета в пять раз больше средств на ремонт дорог, чем за все предыдущие годы. Деньги были выделены в апреле, а дорожные работы начались только сейчас. Мне рассказывают, как долго деньги ходили между администрациями, проходили конкурсы. Это не дело. Если меня поддержат, в Челябинской области будет создан первый муниципальный округ – Коркинский", - отметил глава области.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, настало время новой идеологии по отношению к стандартам развития территории и комплексного развития городов. Госдума будет на законодательном уровне решать вопросы развития городов с тем, чтобы они становились более привлекательными для людей, конкурировали между собой за жителей. Об этом ранее заявил он в ходе заседания Совета по развитию городских территорий и общественных пространств.

По его словам, "наступило время не только новых подходов, но, если хотите, новой идеологии по отношению к стандартам развития территории и комплексного развития городов". Спикер напомнил про старую концепцию городов-заводов, где город создается рядом с заводом или фабрикой. "И так на протяжении 100 лет, если не больше, у нас развивалось городское пространство", - констатировал он, пояснив, что это привело к развитию центров городов, с одной стороны, и слабому развитию инфраструктуры спальных районов с другой.

"Мы хотели бы этот вопрос обсудить с экспертами и дальше уже выработать предложения по законодательному решению этих вопросов, потому что у нас параметры, безусловно, должны измениться. Они должны включать в себя не только СНиП и подходы в области стандартов жилищного строительства. Но это, в первую очередь, стандарты развития городов, микрорайонов и общественных пространств", - продолжил Володин.

Он заметил, что сейчас необходима "концепция борьбы города за человека и конкуренции городов за гражданина". "Мы должны создать такие города, которые привлекали бы людей, а это значит, что в каждом микрорайоне должно быть и общественное пространство с парками, скверами, возможностями для отдыха, детские сады, школы, больницы. Это и культурная, спортивная зона", - резюмировал спикер.

О районе

Коркинский район — административно-территориальная единица (район) и одноименное муниципальное образование (муниципальный район) в Челябинской области. Административный центр — город Коркино. Находится в 35 км к югу от Челябинска. Расположен недалеко от автомагистрали Челябинск-Магнитогорск, вблизи железной дороги Челябинск-Троицк. Население – около 60 тыс. человек.