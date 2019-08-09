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Премия "Приоритет" представила итоги июльского медиарейтинга активности регионов

Первое место заняла Нижегородская область, второе и третье места - у Свердловской и Московской областей

Москва, 9 августа. Национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" представляет итоги июльского медиарейтинга активности российских регионов в области импортозамещения. Лидерами стали Нижегородская, Свердловская и Московская области.

Первое место регионального рейтинга в июле 2019 года второй раз в этом году заняла Нижегородская область. Последующие места – у Свердловской и Московской областей, которые ежемесячно находятся в десятке лидеров.

Рейтинг ТОП-10 регионов:

Место                Регион                          МедиаИндекс

1.          Нижегородская область                   2 340,4

2.          Свердловская область                      1 811,4

3.          Московская область                         1 648,1

4.          Челябинская область                        1 448,1

5.          Санкт-Петербург                              1 264,0

6.          Татарстан                                           1 190,8

7.          Башкортостан                                    986,2

8.          Крым                                                   920,1

9.          Краснодарский край                          862,0

10.        Тульская область                               793,0

Самые заметные события регионов в контексте "импортозамещения"

СМИ сообщали, что в Нижегородской области в рамках программы по импортозамещению запустили крупнейшее в России производство порошковой металлургии, общий объем инвестиций в проект составил 1,25 млрд рублей. Также Нижегородская область на международном промышленном форуме ИННОПРОМ-2019 представила первый отечественный подъемник на транспорт для людей с ограниченными возможностями здоровья "Силач". Помимо этого, Нижегородская область представила новый отечественный образец контроллера для управления системами автоматизации различного назначения, который будет производиться для нужд таких компаний, как Транснефть и Росатом.

В июле Свердловская и Челябинская области договорились о создании промышленного кластера с Башкирией. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, единый кластер поможет "создать новые виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции и обеспечит ее выход на внешний рынок". В это же время машиностроительный завод имени М.И. Калинина в городе Екатеринбург представил первую отечественную модель ричтрака - штабелер с выдвигающейся мачтой, предназначенный для обслуживания высотных стеллажных систем.

По сообщениям СМИ, Московская область в сотрудничестве с Ростелеком реализовала проект по масштабной модернизации системы теплоснабжения в Можайском городском округе в соответствии с импортозамещением. Также в Подольске Московской области в рамках программы по импортозамещению в 2021 году построят завод по производству мармеладно-пастильной продукции.

Возрастная категория 12+

О рейтинге

Новый рейтинг, рассчитывающийся с июня 2018 года, основан на МедиаИндексе "Медиалогии" и является совместным проектом Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" и исследовательской компании "Медиалогия". Рейтинг рассчитывается ежемесячно. При его расчете учитываются упоминания регионов и компаний РФ в контексте импортозамещения. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 51 тыс. источников, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

О премии "Приоритет"

Главная национальная премия в области импортозамещения и транфера технологий "Приоритет" учреждена в 2015 году НП "Центр развития общественных коммуникаций". Ее цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет национальных производителей, увеличить спрос на отечественные продукты и технологии.

Оператор Премии: КГ "Деловая Лига". Официальный партнер – ПАО "ГМК "Норильский никель". Генеральный информационный партнер – ТАСС.

Контакты Пресс-центра Премии "Приоритет-2019": pr@prioritetaward.ru

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