Премия "Приоритет" представила итоги июльского медиарейтинга активности регионов

Москва, 9 августа. Национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" представляет итоги июльского медиарейтинга активности российских регионов в области импортозамещения. Лидерами стали Нижегородская, Свердловская и Московская области.
Первое место регионального рейтинга в июле 2019 года второй раз в этом году заняла Нижегородская область. Последующие места – у Свердловской и Московской областей, которые ежемесячно находятся в десятке лидеров.
Рейтинг ТОП-10 регионов:
Место Регион МедиаИндекс
1. Нижегородская область 2 340,4
2. Свердловская область 1 811,4
3. Московская область 1 648,1
4. Челябинская область 1 448,1
5. Санкт-Петербург 1 264,0
6. Татарстан 1 190,8
7. Башкортостан 986,2
8. Крым 920,1
9. Краснодарский край 862,0
10. Тульская область 793,0
Самые заметные события регионов в контексте "импортозамещения"
СМИ сообщали, что в Нижегородской области в рамках программы по импортозамещению запустили крупнейшее в России производство порошковой металлургии, общий объем инвестиций в проект составил 1,25 млрд рублей. Также Нижегородская область на международном промышленном форуме ИННОПРОМ-2019 представила первый отечественный подъемник на транспорт для людей с ограниченными возможностями здоровья "Силач". Помимо этого, Нижегородская область представила новый отечественный образец контроллера для управления системами автоматизации различного назначения, который будет производиться для нужд таких компаний, как Транснефть и Росатом.
В июле Свердловская и Челябинская области договорились о создании промышленного кластера с Башкирией. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, единый кластер поможет "создать новые виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции и обеспечит ее выход на внешний рынок". В это же время машиностроительный завод имени М.И. Калинина в городе Екатеринбург представил первую отечественную модель ричтрака - штабелер с выдвигающейся мачтой, предназначенный для обслуживания высотных стеллажных систем.
По сообщениям СМИ, Московская область в сотрудничестве с Ростелеком реализовала проект по масштабной модернизации системы теплоснабжения в Можайском городском округе в соответствии с импортозамещением. Также в Подольске Московской области в рамках программы по импортозамещению в 2021 году построят завод по производству мармеладно-пастильной продукции.
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О рейтинге
Новый рейтинг, рассчитывающийся с июня 2018 года, основан на МедиаИндексе "Медиалогии" и является совместным проектом Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" и исследовательской компании "Медиалогия". Рейтинг рассчитывается ежемесячно. При его расчете учитываются упоминания регионов и компаний РФ в контексте импортозамещения. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 51 тыс. источников, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
О премии "Приоритет"
Главная национальная премия в области импортозамещения и транфера технологий "Приоритет" учреждена в 2015 году НП "Центр развития общественных коммуникаций". Ее цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет национальных производителей, увеличить спрос на отечественные продукты и технологии.
Оператор Премии: КГ "Деловая Лига". Официальный партнер – ПАО "ГМК "Норильский никель". Генеральный информационный партнер – ТАСС.
Контакты Пресс-центра Премии "Приоритет-2019": pr@prioritetaward.ru