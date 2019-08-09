На Alfa Future People построят самую большую сцену в стране

Москва, 9 августа. На фестивале электронной музыки Alfa Future People, который пройдет 16-18 августа, установят самую большую сцену в стране высотой почти с девятиэтажный дом.

В поселке Большое Козино в Нижегородской области 8 августа состоялась пресс-конференция организаторов крупнейшего в России фестиваля электронной музыки Alfa Future People 2019, до начала которого остается меньше десяти дней. Приглашенные гости посетили площадку фестиваля, где в данный момент происходит застройка поля и монтаж сцен от компании "Сетап". Гости узнали, что высота главной сцены в самой высокой точке составила целых 24 м (а это почти девятиэтажный дом), а ширина - 100 м. Количество световых приборов в работе - более 1000 единиц, а благодаря генеративному управлению светом за три дня работы сцены не произойдет ни одного визуального повтора. Экскурсию по площадке Alfa Future People 2019, который через несколько дней посетят более 50 тыс. человек со всего мира, провел продюсер фестиваля Виктор Шкипин.

После пресс-конференции гости посетили "Маяк" - бывшую швейную фабрику, где прошла презентация официальной линии одежды Alfa Future People, которая будет в продаже на протяжении трех дней фестиваля. Заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов рассказал, что в этом году на фестивале будет организован павильон, посвященный грядущему 800-летию Нижнего Новгорода с аудиовизуальной инсталляцией "Симфония гудков". Гостей ждет световое и лазерное шоу, а также музыкальное произведение, раскрывающее город как огромный индустриальный оркестр.

День завершился пре пати фестиваля AFP x Nizhny 800, посвященной также будущему юбилею Нижнего Новгорода. Хедлайнерами вечеринки стали диджеи Mike Spirit & Sergey Sanchez, которые скоро выступят на сцене Miller Future Music фестиваля. 800 лет Нижнему Новгороду исполняется в 2021 году. Во время подготовки к этому событию пройдет значительное количество разнообразных мероприятий, будут масштабированы как существующие события, так и организованы совершенно новые.

Причины, по которым стоит приехать на шестой Alfa Future People:

1. На фестивале открываются сразу две новые сцены, полностью посвященные жанрам Deep и Trance.

2. Впервые на Alfa Future People со сцены будет звучать хип-хоп. На фестиваль приедут Yung Lean, Markul, Thomas Mraz, MC Сенечка и это далеко не полный список.

3. Помимо классики спорта, гости фестиваля смогут попробовать снукболл - бильярд, в который играют ногами.

4. Гостей ждут интеллектуальный квиз, дискуссии о технологиях с топовыми блогерами и лекции от научной сцены онлайн-университета Skillbox.

5. В "Доме художника" от "Билайн" пройдут серии мастер-классов, среди которых - искусство граффити.

Alfa Future People пройдет 16-18 августа под Нижним Новгородом при поддержке Альфа-Банка. Фестиваль проводится с 2014 года и дважды признан лучшим музыкальным событием по версии национальной премии "Событие года". В 2018 году фестиваль посетили более 50 тыс. человек из 20 стран мира. На этот раз зрители познакомятся не только с новыми артистами, но и с новыми музыкальными направлениями. На фестивале открываются сразу две новые сцены: Deep-сцена и Trance-сцена. Кроме них, на фестивале будут действовать Main, Bass, Techno и Live-сцены, а всего на крупнейшем электронном событии года будет работать семь сцен. В 2019 году на фестивале выступят Ferry Corsten, Don Diablo, Coone, DJ Aphrodite, Camo & Krooked и многие другие.

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