Сборная Чечни "Ахмат" начала борьбу за Кубок Национальной парусной Лиги

Грозный, 9 августа. Сегодня в Калининграде стартовали финальные гонки сезона Национальной парусной Лиги - 2019. Накануне заключительного, шестого этапа Высшего дивизиона сборная Федерации парусного спорта Чеченской Республики "Ахмат" - первая по итогам общей турнирной таблицы.

Национальная парусная Лига – крупнейший проект Всероссийской Федерации парусного спорта. В соревнованиях принимают участие сильнейшие яхтсмены страны. Первые два этапа сезона прошли на Черном море - в Сочи и Туапсе, третий – в Казане, затем в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

"Регата в Калининграде проходит на акватории Верхнего озера. Город встретил нас проливным дождем, - рассказывает капитан команды "Ахмат" Хасан Хаджиев. - Погодные условия на проведение гонок, конечно же, никак не влияют. У команды "Ахмат" поставлена задача занять высший пьедестал".

Сборная Федерации парусного спорта Чеченской Республики: Роман Константинов, Борис Кучеренко, Александр Андрианов, Александр Божко – рулевой, Хасан Хаджиев – капитан.

В Гранд-финале очки всех команд будут удваиваться, что добавит градус в борьбе за чемпионские титулы. Имена победителей Высшего дивизиона сезона НПЛ – 2019 будут известны уже в воскресенье, 11 августа.

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