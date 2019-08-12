Стал известен файткард турнира по профессиональному боевому самбо "ПЛОТФОРМА S-70"

Москва, 12 августа. Юбилейный X международный турнир по профессиональному боевому самбо "ПЛОТФОРМА S-70" (18+) пройдет в Сочи 14 августа 2019 года.

В юбилейном турнире российским спортсменам будут противостоять представители ведущих мировых школ единоборств из пяти стран мира: США, Бразилии, Великобритании, Южной Кореи, Уругвая. Всего в рамках турнира состоятся 11 поединков. Все участники проходят процедуру отбора, пары в поединках формируются на основании мирового рейтинга ММА.

В титульном бою в весовой категории до 93 кг будут соревноваться участник и победитель турниров M-1, ProFC, RCC, Fight Nights Артур Астахов (рекорд 15-5) (Россия, 31 год, вес 93 кг, рост 185 см) и участник и чемпион турниров JF, AFC, Fight Nights, победитель "ПЛОТФОРМА S-70" 2017 года Леонардо Сильва Де Оливейра (рекорд 15-4) (Бразилия, 27 лет, вес 93 кг, рост 188 см).

Файткард X юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "ПЛОТФОРМА S-70":

Бой №1, весовая категория свыше 93 кг, тяжелый вес

АЛЕКСАНДР МАСЛОВ (1-0) Россия, Муравленко, 26 лет, рост – 188 см, вес – 108 кг - КОДИ The Freight Train ИСТ (13-4) США, 31 год, рост – 190 см, вес – 118 кг.

Бой №2, весовая категория до 84 кг

ИВАН БОГДАНОВ (6-1) Россия, Санкт-Петербург, 21 год, рост – 180 см, вес – 84 кг - ДЖАЕ MMA Panda ЯНГ КИМ (24-13) Южная Корея, 35 лет, рост – 173 см, вес – 84 кг.

Бой №3, весовая категория до 61 кг (самая легкая весовая категория)

АЛЕКСЕЙ КИМ (4-0) Россия, Иркутск, 31 год, рост – 167 см, вес – 61 кг - ЭСТЕБАН РОДРИГЕЗ (9-3), Уругвай, 20 лет, рост – 168 см, вес – 61 кг.

Бой №4, весовая категория свыше 93 кг, тяжелый вес

КИРИЛЛ КОРНИЛОВ (0-0) Россия, Санкт-Петербург, 28 лет, рост – 195 см, вес – 100 кг. Рекорд по К-1 — 6:0 - ФЕРНАНДО Santo Forte РОДРИГЕС ДЖУНИОР (12-5) Бразилия, 32 года, рост – 190 см, вес – 108 кг.

Бой №5, весовая категория до 70 кг

ГЕОРГИЙ "Жора" ЭЛОЯН (11-2) Россия, Иркутск, 25 лет, рост – 170 см, вес – 67 кг - ГЕРБЕРТ Matagal БАТИСТА (13-2) Бразилия, 28 лет, рост – 177 см, вес – 70 кг.

Бой №6, весовая категория до 74 кг

АЛЕКСЕЙ "Атаман" МАХНО (18-7) Россия, Тула-Москва, 29 лет, рост – 175 см, вес – 74 кг - РЕНАТО Pezinho ГОМЕЗ ГАБРИЕЛ (25-11) Бразилия, 32 года, рост – 177 см, вес – 74 кг.

Бой №7, весовая категория до 66 кг

БОРИС ФЕДОРОВ (7-1) Россия, Якутск, 28 лет, рост – 175 см, вес – 66 кг - ЛЕОНАРДО Kazuya ЛИМБЕРГЕР (12-1) Бразилия, 25 лет, рост – 175 см, вес – 66 кг.

Бой №8, весовая категория до 93 кг

ДМИТРИЙ ТЕБЕКИН (10-4) Россия, Санкт-Петербург, 28 лет, рост – 180 см, вес – 93 кг - ДЖОУИ The Mexicutioner БЕЛТРАН (17-15) США, 37 лет, рост – 185 см, вес – 93 кг.

Бой №9, весовая категория свыше 93 кг

ЕВГЕНИЙ ЕРОХИН (19-7) Россия, Комсомольск-на-Амуре, 33 года, рост – 185 см, вес – 100 кг - СТЮАРТ He Men ОСТИН (13-5) Великобритания, 31 год, рост – 190 см, вес – 102 кг.

Бой №10, весовая категория выше 93 кг, тяжелый вес

ОЛЕГ ПОПОВ (5-1) Россия, Элиста, 27 лет, рост – 185 см, вес – 100 кг - ДЖЕРОНИМО Mondragon ДОС САНТОС (41-21) Бразилия, 38 лет, рост – 190 см, вес – 120 кг.

Бой №11, весовая категория до 93 кг

АРТУР АСТАХОВ (15-5) Россия, Старый Оскол, 31 год, рост – 185 см, вес – 93 кг - ЛЕОНАРДО Cabecao СИЛЬВА ДЕ ОЛИВЕЙРА (15-4) Бразилия, 27 лет, рост – 188 см, вес – 93 кг.

Прямая трансляция запланирована на телеканалах "Матч! Боец" и "Матч! Страна", начало в 21:00.

Турнир проходит при информационной поддержке Издательского дома "Комсомольская правда" и Информационного агентства ТАСС.