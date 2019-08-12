В Концертном зале им. П.И. Чайковского исполнят Кантату Memoria Карла Дженкинса

Москва, 12 августа. В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября в 19:00, в Концертном зале им. П.И. Чайковского состоится исполнение Кантаты Memoria Карла Дженкинса.

Произведение Cantata Memoria валлийский композитор Карл Дженкинс посвятил трагедии в Аберфане — обвалу в небольшой уэльской деревне, случившемуся в 1966 году и унесшему жизни полутора сотен человек, по большей части — детей. В описании Кантаты композитор вспоминает трагедии в Данблейне (1996), в Беслане (2004), катастрофу южнокорейского парома "Севоль" (2014), теракт в Пешаваре (2014). "Все мы были детьми, многие из нас являются родителями, бабушками и дедушками, и мне хотелось бы верить, что Кантата Memoria символична в отношении того, насколько бесценна жизнь ребенка", - пишет Дженкинс в предисловии.

Кантата написана на нескольких языках – английском, валлийском и латинском (четыре текста взяты из Реквиема), но также используются и другие языки для отдельных слов: например, "why" ("почему") и "light" ("свет") поются на валлийском, английском, шведском, латинском, испанском, немецком, французском, голландском и итальянском. Множество языков символизирует то, насколько поминовение является одновременно глубоко индивидуальным и общечеловеческим.

В исполнении Кантаты примут участие – солистка Метрополитен-опера Любовь Петрова, солист Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Антон Зараев, Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича, хор Детской музыкально-хоровой школы "Пионерия" им. Г.А. Струве. Дирижер – Заслуженный артист России Николай Степанов.

Часть собранных с концерта средств будет передана Благотворительном фонду "Детский хоспис" на открытие первого Детского хосписа в Московской области в Домодедово. "Мы не можем победить терроризм, но жизнь всегда побеждает страх и боль, – говорит директор по развитию Детского хосписа Анна Кудря. – Хоспис – это про жизнь, как и Музыка – это тоже про жизнь. Поэтому именно в этот день музыканты и зрители объединяются и делают выбор в пользу жизни, музыки, доброты, поддержав Детский хоспис. Ведь не так важно сколько дней в твоей жизни, как то, сколько жизни в твоих днях".

Организатор концерта – Благотворительный фонд Елены Образцовой. При поддержке Фонда Президентских грантов.

Возрастная категория 6+