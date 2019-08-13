Губернатор Ямала выполнил обещание проехать за рулем автомобиля по дорогам округа

ТАСС, 13 августа. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выполнил обещание, которое он дал в декабре 2018 года в своем ежегодном докладе – лично за рулем автомобиля проехать по дорогам Ямала от Надыма до Ноябрьска.

В пресс-службе главы региона сообщили, что точкой старта стала строящаяся дорога Салехард-Надым. В строительном городке губернатор провел совещание, на котором говорили о ходе строительства долгожданной трассы.

"Объект – один из ключевых для округа. Все его ждут, особенно в западной части. Долгое время он оттягивает у нас основные дорожные ресурсы, где-то в ущерб существующим магистралям, о чем часто напоминают жители. Нужно заканчивать, в следующем году хотя бы в переходном покрытии движение должно быть по нему открыто", - сказал Артюхов.

Проект строительства дороги включает в себя шесть участков общей протяженностью 344 км. Три из них уже введены в эксплуатацию (149 из 169 км – в асфальтобетонном покрытии, 20 – в щебеночном). На сегодняшний день работы ведутся одновременно на трех отрезках. В этом году планируют ввести в эксплуатацию два участка – это 17 км с щебеночным покрытием и девять в асфальте. Примерно на 20 км трассы работы еще не начинались.

"В целом на сегодня на дороге работают 420 человек и 140 единиц дорожно-строительной техники разных типов – самосвалы, грейдеры, катки. В этом году планируется закончить строительство 88,5 км основания из щебня и выполнить работы по строительству 66 водопропусков – искусственных сооружений и восьми мостов", - рассказал первый заместитель губернатора Алексей Ситников.

Представители строительных компаний рассказали, как идет работа на их участках. ООО "Нова" строит два участка. Подрядчик закончил работы на отрезке в 19,5 км (в щебне), на котором обустроили 17 км обочины. До 10 сентября завершат строить еще 3,5 км в щебеночном покрытии.

"Для того, чтобы построить эту дорогу, нам нужно было использовать 3,5 млн куб. м земляного полотна и грунта. Уже отсыпали около 2,6 млн. До конца этого года предстоит еще 644 тыс. кубов грунта и часть на следующий год останется – 547 тыс.", - доложил заместитель генерального директора по дорожному строительству ООО "НОВА" Александр Марусев.

Кроме того, строители возводят мосты на всей протяженности дороги: 49 из 58 уже построено. К месту одного из будущих мостов пока у дорожников нет доступа – через реку Харута. К нему приступят в ноябре, так как для начала строительства нужны устойчивые отрицательные температуры – должно быть проморожено основание, почва. Монтажные работы закончатся в апреле, а к концу 2020 года и этот мост будет сдан.

Губернатор подробно интересовался вопросами просадки грунта и термоизоляцией дороги. Мониторинг состояния уже построенных участков ведется постоянно. Кроме природных факторов просадки строители называют неконтролируемое движение техники: автомобили, которые пытаются проехать по еще закрытой дороге, разбивают дорожное полотно. Между тем, на поставленные сроки открытия сквозного проезда это не повлияет, заверили дорожники.

"Нужно, чтобы все понимали – в следующем году дорога будет открыта, но не вся в асфальте. Этот термин называется "переходное покрытие", но проще говоря – в щебне. Я ожидаю, что будут говорить, что обещали дорогу, а едем не по гладкому асфальту. Но, во-первых, лучше такая круглогодичная дорога, чем ее отсутствие вообще. Во-вторых, как говорят строители, из-за наших особенностей строительства, нужно подождать хотя бы год, как она отстоится, понаблюдать за ней, потому что потом будет сложней ее ремонтировать, если грунт поведет себя не так", - сказал глава региона.

Пресс-службе отметили, что после Надыма губернатор поедет в сторону Нового Уренгоя, где проверит, как идет ремонт на главных трассах Ямала. По пути он будет заезжать в города и поселки – там запланировано посещение объектов строительства программы "Комфортная городская среда" и встречи с жителями муниципалитетов. Завершится поездка, маршрут которой более тысячи километров, на границе Ямала и Югры.