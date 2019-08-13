ТАСС, 13 августа. В Тюменской области продолжается реализация нацпроекта "Чистая вода". Как сообщают в пресс-службе губернатора, в рамках исполнения поручения главы региона Александра Моора более 29 млн рублей направят в бюджет Ялуторовского муниципального района. Выделенные средства пойдут на установку водоочистных сооружений в селах Новоатьялово, Петелино и Хохлово. Установка павильонов очистки и подключение к централизованной системе водоснабжения позволит обеспечить жителей населенных пунктов качественной питьевой водой.

На эти средства также будет выполнена разработка проектной документации на строительство водопроводных сетей в селе Сингуль Татарский, деревне Южное, селе Киева, деревне Анисимовка, селе Зиново, селе Хохлово Ялуторовского района.

Более 7 млн рублей выделят на капремонт водопровода в селе Пятково Упоровского района. Распоряжение о направлении средств в бюджет муниципалитета подписал глава региона Александр Моор.

На выделенные деньги планируется выполнить замену чугунных трубопроводов на полиэтиленовые общей протяженностью 3,2 км. Реализация этих мероприятий позволит обеспечить качественными и бесперебойными услугами водоснабжения частные домовладения, а также социально-значимые объекты – школу, Пятковский филиал больницы, пекарню.

В пресс-службе напомнили, что обеспечение чистой питьевой водой в Тюменской области ведется системно с 1996 года, когда в регионе стартовала программа "Обеспечение населения юга Тюменской области питьевой водой". Сегодня эта работа вошла в подпрограмму "Чистая вода" национального проекта "Экология", запланированного на 2019-2024 годы. Основной объем ввода водоочистных станций пришелся на 2002-2011 годы. К 2011 году все районные центры обеспечили водой питьевого качества. Дальше "Чистая вода" пошла в малые населенные пункты.

Качественной водой уже обеспечены около 90% жителей региона. Только в 2018 году в небольших деревнях и селах Тюменской области были установлены 122 станции водоочистки, которые обслуживают в общей сложности более 27 тыс. человек. В 2019 году планируется установить еще 79 таких станций. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой еще 25 тыс. жителей Тюменской области.