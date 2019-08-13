XXIX Кинофестиваль "Послание к человеку" объявил конкурсную программу

Санкт-Петербург, 13 августа. XXIX Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку" (18+) объявляет состав конкурсных программ. В 2019 году на отборочный тур фестиваля свои кинопослания прислали режиссеры из 98 стран, из нескольких тысяч заявок комиссия отобрала 69 фильмов. Зрителей ждут 30 российских и 8 мировых премьер. Фестиваль пройдет с 14 по 21 сентября в Санкт-Петербурге. Генеральным спонсором кинофестиваля выступает лесопромышленная компания АО Группа "Илим".

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ПОДРОБНЕЕ:

В 2019 году для участия в конкурсе МКФ "Послание к Человеку" было прислано около 3000 заявок из 98 стран. Тройка зарубежных лидеров по числу представленных работ остается неизменной из года в год: Франция (почти 300 фильмов), Германия (185) и США (122). При этом до Санкт-Петербурга дошли фильмы из Чили, Катара, Македонии, Вьетнама, Венесуэлы, Перу, Эквадора, Южной Кореи, Колумбии и даже Конго, Мадагаскара, Никарагуа, Мьянмара и других редких для российских кинофестивалей стран.

Всего в конкурсные программы XXIX кинофестиваля "Послание к человеку" вошли 69 фильмов, в том числе восемь мировых, одна международная и 30 российских премьер. В программе представлено 20 дебютов. Наряду с дебютными зрители увидят новые фильмы всемирно известных авторов и участников "Послания" прошлых лет – Раду Жуде, Кена Джейкобса, Джона Смита, Дины Бариновой, Анастасии Коркия.

В международный конкурс отобрано 36 картин из 24 стран.

Зрители увидят восемь полнометражных документальных фильмов из Чили, Германии, России, Бельгии, Польши, Катара, Канады, Латвии, Мексики, Македонии, одну международную, две российских премьеры и два режиссерских дебюта. В Международном конкурсе представлены фильмы-призеры крупнейших мировых фестивалей: "Медовая страна" Любомира Стефанова и Тамары Котевски и "Полуночная семья" Люка Лоренцена.

Короткий док представят девять короткометражных документальных фильмов из России, Польши, Швейцарии, Швеции, Франции, Мексики, Китая, США, Нидерландов и Польши. В коротком метре зрителей ждут четыре дебюта, одна мировая и пять российских премьер.

Программа короткометражного игрового кино – это девять фильмов, в том числе из экзотических для российского зрителя стран. Здесь заявлены фильмы из Руанды, Швейцарии, Франции, Вьетнама, Южной Кореи, Колумбии, Нидерландов, Германии и России. Среди них четыре российских, одна мировая премьера и два режиссерских дебюта.

В анимационную программу попали 10 короткометражных фильмов из Швейцарии, Испании, Канады, Англии, Германии, Италии, Польши, Японии, Литвы, Южной Кореи и России. Среди них – две российских премьеры. В том числе новый фильм Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" и фильм "Лола живая картошка" обладателя Хрустального медведя Берлинского кинофестиваля Леонида Шмелькова.

В национальный конкурс были отобраны 12 документальных фильмов, шесть из которых – мировые премьеры. Также многие картины можно считать дебютными. Например, в конкурсе есть новый фильм монтажера Светланы Печеных - дебют в качестве режиссера.

Конкурс экспериментальных короткометражных фильмов In Silico представит 21 киноработу из 10 стран: России, Японии, США, Австрии, Канады, Румынии, Хорватии, Шри Ланки, Испании, Нидерландов и Сербии. Среди них 17 российских премьер и одна мировая. In Silico – самый молодой и радикальный конкурс фестиваля, в котором собраны поисковые и новаторские фильмы разных жанров.

Генеральным спонсором кинофестиваля выступает лесопромышленная компания АО Группа "Илим". Группа "Илим" ― лидер целлюлозно-бумажной промышленности России по объемам производства и инвестиций и один из ведущих отраслевых игроков в мире. Производственные мощности "Илима" расположены в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях. По итогам 2018 года компания произвела свыше 3,4 млн т целлюлозно-бумажной продукции. Продукция "Илима" поставляется более чем в 70 стран мира.

Фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 21 сентября 2019 года. Помимо конкурса, зрителей ждут специальные показы и спецпрограммы, выставки, творческие встречи и мастер-классы. Студентам на конкурсные сеансы вход свободный. Программа и расписание скоро будут опубликованы на сайте www.message2man.com.

ФИЛЬМЫ, ВОШЕДШИЕ В КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ XXIX КИНОФЕСТИВАЛЯ "ПОСЛАНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ"

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

Полнометражные Документальные Фильмы

"Медовая страна" / Honeyland, режиссер Любомир Стефанов, Тамара Котевска, 85 мин, Македония, 2019, ДЕБЮТ. "Семья полуночников" / Midnight Family, режиссер Люк Лоренцен, 81 мин, Мексика/США, 2019. "Зоряна Хоробрая" / Zoryana Horobraya, режиссер Элита Клявиня, 60 мин, Латвия, 2019 – Международная премьера, ДЕБЮТ. "Ветер. Документальный триллер" / The Wind. A Documentary Thriller, режиссер Михал Белавски, 75 мин, Польша, 2019 – Российская премьера. "За морем" / Overseas, режиссер Сон Юн-а, 90 мин, Бельгия, 2019. "Грезы панка" / A Punk Daydream, режиссер Джимми Хендрикс, 65 мин, Бельгия, 2019 – Российская премьера. "Я счастлива" / Estoy Feliz, режиссер Настя Коркия, 72 мин, Россия, 2019, – Мировая премьера. "Парк "Лос Рейес" / Los Reyes, режиссер Беттина Перут, Иван Основиков, 78 мин, Чили/Германия, 2018.

Короткометражные документальные фильмы

"Связанные" / Connected, режиссер Александра Мачейчик, 18 мин, Польша, 2018 – Российская премьера, ДЕБЮТ. "Подстава" / Swatted, режиссер Исмаэль Жофруа Шандути, 21 мин, Франция, 2018. "Ночью все кошки серы" / All Cats Are Grey in the Dark, режиссер Лассе Линдер, 18 мин, Швейцария, 2019 – Российская премьера, ДЕБЮТ. "Чаша наполняется" / The Cup is Already Filling Up, режиссер Дебора Эльгехольм, 9 мин, Швеция, 2018 – Российская премьера. "Все включено" / All Inclusive, режиссер Корина Швингрубер Илич, 10 мин, Швейцария, 2018. "Это будет красиво" / It’s Going to be Beautiful, режиссер Джон Генри Тайсен, Луис Гутьеррес Ариас, 9 мин, Мексика/США, 2018 – Российская премьера. "Заперты в Городе тысячи гор" / Trapped in the City of a Thousand Mountains, режиссер Давид Вербэк, 22 мин, Нидерланды/Китай, 2018. "Общественный душ на улице Оберкампф в Париже" / Public showers, Oberkampf street, Paris, режиссер Жюли Конт, 27 мин, Франция, 2019 – Мировая премьера, ДЕБЮТ. "Брифинг" / The Briefing, режиссер Филипп Джевецки, 19 мин, Польша, 2018 – Российская премьера, ДЕБЮТ.

Короткометражные игровые фильмы

"Я собрал вещи и ушел" / I Got My Things and Left, режиссер Мбабази Шарангабо, 22 мин, Руанда/Швейцария, 2018 – Российская премьера. "Покладистая" / Flexible, режиссер Матье Салмон, 23 мин, Франция, 2018 – Российская премьера. "Не спи, будь готов" / Stay Awake, be Ready, режиссер Фам Тхиен Ан, 14 мин, Вьетнам/Южная Корея/США, 2019 – Санкт-Петербургская премьера. "Соль, перец по вкусу" / Salt, Pepper to Taste, режиссер Теймур Гаджиев, 21 мин, Азербайджан, 2019. "Мария де Лос Эстерос" / María De Los Esteros, режиссер Эухенио Гомес Борреро, 19 мин, Колумбия, 2018 – Российская премьера. "Путешествие в Париж" / Trip to Paris, режиссер Мария Полякова, 16 мин, Россия, 2018, ДЕБЮТ. "Позолота" / Bladgoud – Gold Leaf, режиссер Винсент Тиланус, 27 мин, Нидерланды, 2018, ДЕБЮТ. "Пропавшая без вести" / Going Missing, режиссер Лиза Снаговская, 15 мин, Россия/Германия, 2019 – Мировая премьера. "Вечная память о друге" / Unforgettable Memory of a Friend, режиссер Виссам Хараф, 28 мин, Франция, 2018 – Российская премьера.

Короткометражные анимационные фильмы

"Детки" / Kids, режиссер Майкл Фрай, Марио фон Рикенбах, 9 мин, Швейцария, 2019. "Метаморфоз" / Metamorphosis, режиссер Карла Перейра, Хуанфран Хасинто, 10 мин, Испания, 2019 – Российская премьера, ДЕБЮТ. "Он не может жить без космоса" / He Can’t Live Without Cosmos, режиссер Константин Бронзит, 16 мин, Россия, 2019. "Я в порядке" / I’m OK, режиссер Элизабет Хоббс, 6 мин, Великобритания/Канада, 2018. "Кошачьи дни" / Cat Days, режиссер Джон Фрики, 11 мин, Германия/Япония, 2018. "Не принимай на свой счет" / You Are Overreacting, режиссер Карина Пачерковска, 4 мин, Польша, 2018 – Российская премьера, ДЕБЮТ. "Жонглер" / The Juggler, режиссер Скирманта Якайте, 11 мин, Литва, 2018. "На всю жизнь" / Per Tutta La Vita, режиссер Роберто Катани, 5 мин, Италия, 2018. "Рычаги" / The Levers, режиссер Боюн Ким, 9 мин, Южная Корея, 2018. "Лола живая картошка" / Lola the Living Potato, режиссер Леонид Шмельков, 17 мин, Россия, 2018.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

"Одинокие сердца" / Lonely Hearts, режиссер Ангелина Морозова, 28 мин, Россия, 2018 – Мировая премьера. "Робин Чикас" / Robin Chicas, режиссер Денис Слепов, 64 мин, Россия, 2018. "Братья" / Brothers, режиссер Степан Рожанский, 31 мин, Россия, 2018 – Мировая премьера. "Едоки картофеля" / The Potato Eaters, режиссер Дина Баринова, 57 мин, Россия, 2018. "Добрые души" / Kind Souls, режиссер Никита Ефимов, 40 мин, Россия, – Мировая премьера. "Я так люблю тебя, мама" / Mommy, I Love You So Much, режиссер Светлана Печеных, Анна Рудикова, 44 мин, Россия, 2019 – Мировая премьера. "Четвертый вопрос" / The Fourth Question, режиссер Александра Матвеева, 15 мин, Россия, – Мировая премьера. "Москва будто бы сон" / Moscow Like a Dream, режиссер Маргарита Захарова, 87 мин, Россия, 2019. "Хозяин оленей" / How Big Is the Galaxy?, режиссер Ксения Елян, 72 мин, Россия/Эстония, 2018. "Юбилейный год" / The Anniversary Year, режиссер Зака Абдрахманова, 51 мин, Россия, 2019, – Мировая премьера. "Куда пошла твоя невеста / Where did your bride go, режиссеры Таир Полад-заде, Филипп Задорожный, 34 мин., Германия, Россия. "Не за горами" / The Track, режиссер Алексей Евстигнеев, 14 мин., Россия.

КОНКУРС ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ IN SILICO