В Москве пройдет V Стратегический форум "Транспортная инфраструктура России"

Москва, 13 августа. В Москве 1-2 октября пройдет V Стратегический форум "Транспортная инфраструктура России", который входит в цикл мероприятий Инфраструктурного конгресса "РОСИНФРА". Организаторами выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс.

Основной темой форума в этом году станет реализация региональных ГЧП-проектов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Несмотря на внушительные бюджеты – 4,8 трлн и 6,3 трлн рублей, качественное улучшение и развитие транспортной инфраструктуры невозможно без частных денег. И если за крупные федеральные проекты конкурируют российские и зарубежные инвесторы, то c небольшими региональными и муниципальными проектами с неочевидной окупаемостью все обстоит гораздо сложнее.

Участники форума обсудят механизмы поддержки региональных ГЧП-проектов в сфере транспорта, перспективы расширения практики применения контрактов жизненного цикла, влияние проекта по созданию международного транспортного коридора "Европа – Западный Китай" на экономический рост регионов. Актуальным вопросом повестки форума станет закон о дорогах Крайнего Севера, который разрешает строительство платных трасс без бесплатных дублеров. Это дает возможность более активно развивать инфраструктуру в условиях ограниченных региональных бюджетов. Пойдут ли на Север инвесторы, на каких условиях и не вызовут ли такие проекты народные волнения, обсудят эксперты.

Отдельная сессия будет посвящена вопросам применения механизмов ГЧП в железнодорожной инфраструктуре. Все чаще крупные добывающие и перерабатывающие компании заявляют о готовности строить коммерческие ж/д ветки, но без активной поддержки федерального центра эти проекты буксуют долгие годы. Параллельно свою программу по модернизации и расширению сети реализует РЖД. Участники рынка подискутируют, как можно построить частную железную дорогу в России, должно ли помогать инвесторам государство и может ли бизнес создать федеральную сеть для нужд всей страны.

Набирает популярность применение механизмов ГЧП в городском транспорте. При чем все больше проектов появляется в регионах – это не только закупка транспортных средств по КЖЦ, но и создание линий скоростных трамваев, канатные дороги, "умные" остановки. Возможно ли тиражировать успешные практики в городском транспорте, какое будущее у частных канатных дорог и есть ли место ГЧП в "умном транспорте" - эти и другие вопросы будут подняты в рамках отраслевой сессии.

Продолжат тему цифровизации участники сессии "ГЧП в контексте цифровых решений в сфере транспорта и логистики". "Умные" сервисы и информационные системы все глубже проникают в транспортную сферу, при этом внедрение технологий проходит только с активным участием государства. Представители рынка обсудят, есть ли место в этой сфере частным инвесторам, какие ниши они могут занять, как ускорить проникновение "умных" решений в регионы и какие перспективы в этой сфере открывает подписанный президентом России закон о возможности передачи частному партнеру исключительных прав на IT-объекты, создаваемые в рамках соглашений о ГЧП.

Завершит первый день форума роуд-шоу проектов ГЧП, претендующих на предпроектное финансирование. Представители регионов презентуют концепции проектов по развитию транспортной инфраструктуры, реализация которых возможна с участием частных инвесторов.

Во второй день форума пройдет обучающий семинар "Проекты ГЧП в транспортной сфере: от идеи к возврату инвестиций", организованный ГЧП-Институтом.

Возрастная категория 18+.

Программа форума и регистрация доступны на сайте.

Место проведения: Центр цифрового лидерства SAP, г. Москва, Космодамианская набережная, 52/7.

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 988 7713

Email: info@p3transport.ru

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