Радио JAZZ 89.1 FM выступит музыкальным партнером фестиваля Koktebel Jazz Party

Москва, 13 августа. Курортный поселок Коктебель 23-25 августа примет XVII международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party (KJP), музыкальным партнером которого выступает Радио JAZZ 89.1 FM.

Зрителей KJP в этом году ждут выступления около двух десятков коллективов из США, Японии, Сингапура, Франции, Германии. Россию на фестивале представят музыкальная группа Billy’s Band из Санкт-Петербурга, московская джаз-фанк команда "Снейк Стейк", cкрипач-импровизатор Феликс Лахути, гитарист советского и российского джаза Алексей Кузнецов. По традиции имена зарубежных исполнителей Koktebel Jazz Party представят в день открытия фестиваля.

По задумке организаторов KJP проводится не только для российского зрителя, но и для всех поклонников джазовых направлений, показывая через музыку открытость России всему миру. Кроме того, фестиваль способствует социально-экономическому и инфраструктурному развитию самого Коктебеля.

Фестиваль Koktebel Jazz Party, возникший в 2003 году как инициатива родоначальника коктебельского джаза, журналиста Дмитрия Киселева, стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место в списке международных джазовых форумов. Гостем Koktebel Jazz Party 2017 года стал президент РФ Владимир Путин. В разные годы KJP посетили известный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 16 лет в Коктебеле выступило около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

Возрастная категория 18+

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