Форум ECO-MEDIA-BARENTS-2019 собрал ведущих журналистов и экологов стран Баренцева региона

Мурманск, 13 августа. Вчера, 12 августа, в Мурманске завершился Форум ECO-MEDIA-BARENTS-2019, который собрал журналистов ведущих СМИ и независимых экспертов-экологов стран Баренцева региона.

Наиболее тревожным участники форума признали тот факт, что сброс отходов горнорудного производства в северные моря, который практикуют промышленные предприятия Норвегии с разрешения своих властей, является самой большой угрозой для экологии Арктики.

Форум ECO-MEDIA-BARENTS-2019 для журналистов и экологов стран Баренцева региона проходил в Мурманске и в Киркенесе. Организаторами форума выступили Ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс", информационно-аналитическое агентство Barents News и Центр экологического мониторинга "ПОМОР" при поддержке профильных комитетов Общественной палаты РФ, Совета Федерации РФ и Союза журналистов России.

Важность выбранного формата его организаторы и участники объясняют тем, что решение перспективных экологических задач, имеющих принципиальное значение для стран Баренцева региона, все чаще привлекает к себе особое, пристальное внимание региональных медиа.

"К сожалению, средства массовой информации России, Норвегии и других стран Баренцева региона, в отличие от научного сообщества, не находят точек соприкосновения, что негативно сказывается на качестве и структуре информации и в итоге формирует неверное общественное мнение о России", — отметил Сергей Шахиджанян, руководитель ассоциации "ЭКО-пресс".

Серьезной критике действия норвежских властей, которые заставляют сомневаться в искренности заботы страны о всемирной экологии, подвергли сами экологи и эксперты соседнего государства. Глава природоохранного союза "Зеленые воины Норвегии" Курт Вилли Оддекалв с сожалением говорил о том, что Норвегия - едва ли не единственная страна в мире, которая продолжает сбрасывать отходы промышленного производства в северные моря: руднику "Нуссир" правительство Норвегии разрешило сбрасывать в море 2 млн т отходов горнорудного производства, расширена лицензия на сброс мусора для рудника в приграничном Киркенесе. Тяжелые металлы из этих отходов вместе с течением проникают в Баренцево море и отравляют российские берега. "Вашему правительству нужно потребовать от Норвегии запрета этой варварской практики сброса мусора в море, за которую мне и всем порядочным норвежцам очень стыдно" - отметил Курт Вилли Оддекалв.

Критиковал своеобразную экологическую политику своей страны и ученый-исследователь из института Нибео Пол Эрик Асфолм. "Коммерческий промысел китов, или попросту их массовое убийство, которые разрешены в моей стране, не приемлемы – киты очень важны для природы и играют в морской экосистеме ключевую роль. Этот дикий промысел необходимо если не прекратить, но очень серьезно ограничить" - отметил ученый.

Участники ECO-MEDIA-BARENTS-2019 намерены предпринять максимум усилий для того, чтобы форум стал ступенькой для выхода из информационного кризиса и новым форматом традиционного и позитивного диалога медиа всех стран Баренцева региона.

"Наша задача – в объединении, синергии, выработке каких-то единых арктических проф-стандартов, даже этики, если хотите, – так объясняет цель прошедшего форума организатор, руководитель Центра экологического мониторинга "ПОМОР" Тимофей Суровцев. - Мы видим, что никакого прогресса сегодня среди медиа Баренцева региона нет. Более того, есть определенное медиа-противостояние между странами региона – это очевидно. Нашу северную журналистику сложно уложить в единый формат, ведь она у нас простирается от Нарьян-Мара до Архангельска и от Мурманска до Петербурга. Поэтому нам кажется, что организовать столь сложное сотрудничество и взаимодействие журналистов-экологов стран Баренцева региона можно только совместными усилиями различных по форме и статусу, но достаточно профессиональных и, в первую очередь, независимых единиц – экологов, журналистов, медийщиков и даже политических деятелей. Так сказать, путем демократических процессов, идущих независимо от чьих-либо замыслов".

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